Лукашенко отправился с двухдневным визитом в Кыргызстан

Президент Беларуси примет участие в заседании совета глав государств Шанхайской организации, которое состоится 13-14 июня в столице Кыргызской Республики. Об этом информирует пресс-служба Александра Лукашенко.

Встреча глав государств - участников ШОС начнется в Бишкеке 14 июня с совещания в узком составе, которое традиционно пройдет в закрытом режиме, сообщают местные источники. На нем планируется обсудить перспективы дальнейшего углубления взаимодействия по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики и сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, участники закрытой встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Запланировано проведение встречи и в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей, на которой предстоит обсудить актуальные проблемы глобальной безопасности и региональной стабильности. На ней, в частности, ожидается выступление и белорусского лидера.

По итогам саммита лидеры ШОС, как ожидается, подпишут Бишкекскую декларацию, в которой будет сформулирована позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В ней также будут высказаны согласованные оценки и по актуальным международным и региональным вопросам. Кроме того, планируется подписать значительный пакет и других документов.

Накануне, информирует ТАСС, в Бишкеке запланировано проведение неформального ужина от имени главы Кыргызстана в честь глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также гала-концерт.

Следует напомнить, что в настоящее время членами ШОС являются восемь стран: Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь вместе с Афганистаном, Ираном и Монголией имеют статус государств-наблюдателей.

Кроме того, еще шесть стран - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - являются партнерами по диалогу ШОС.