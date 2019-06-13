В ГМИИ им. А.С. Пушкина 19 июня открывается выставка, посвященная Сергею Щукину, фактически создателю первого музея современного искусства в мире. В преддверии открытия директор музея Марина Лошак - гость "Делового завтрака" в "РГ".

"Весь Париж" в 2016 году выучил труднопроизносимую русскую фамилию Щукин после выставки "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина" в музее Fondation Louis Vuitton. Московская история - новая версия парижской?

Марина Лошак: Это совсем другая версия.

Ту выставку посетили более миллиона человек.

Марина Лошак: Миллион двести пятьдесят тысяч… Увы, сегодня журналисты на пресс-конференциях прежде всего спрашивают, какое количество зрителей мы ждем и будут ли очереди? Меня тошнит от этого вопроса. Я всем говорю одно и то же: мы ждем наших зрителей. У нас есть свой зритель. Если придут те, кто в будущем станет нашими зрителями, мы тоже будем счастливы. Почему в Париже показ коллекции Сергея Щукина вызвал такой интерес, понятно.

Французы впервые поняли, что иконы нового французского искусства - импрессионизма и постимпрессионизма - находятся не у них. Они находятся в России. Об этом, разумеется, знают историки искусств, искусствоведы, музейщики. Но для широкой публики это оказалось откровением. Они открывали для себя французское искусство, которое благодаря интуиции, смелости и энергии русского коллекционера оказалось в музеях России.

Наши сограждане, похоже, тоже не вполне представляют, чем мы обладаем?

Марина Лошак: Четыре года назад мы проводили социологический опрос в Москве, какие самые известные работы хранятся в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина. Результаты обескураживали. Огромная часть опрошенных не подозревали, что знаменитая "Девочка на шаре" Пикассо находится в России, в нашем собрании. Думаю, для многих наша выставка "Щукин. Биография коллекции" станет невероятным впечатлением.

В отличие от выставки, которая прошла в Париже, в музее Fondation Louis Vuitton, мы пытаемся не просто показать огромное количество шедевров. Мы стараемся написать роман.

Роман о чем?

Марина Лошак: Главная сюжетная линия - биография коллекции. Не биография Щукина, а коллекции. Мы эту историю стараемся рассказать через историю семьи Щукиных. В этой семье четверо братьев были выдающимися коллекционерами. Художники предложили использовать визуальный образ буквы "щ" - с написанием не с тремя, а с четырьмя вертикальными черточками. Это емкий, лаконичный и мгновенно запоминающийся образ.

Мы пытаемся не просто показать огромное количество шедевров. Мы стараемся написать роман

У этой коллекции и у этой семьи очень сложная биография. И очень драматичная. В ней много счастливых, страстных, иногда и трагических страниц. Мы стараемся ее транскрибировать. История коллекции переплетена с историей нашего музея. Тут мы очень внутри истории. И сделать выставку Щукина для нас было кармически важно.

В музее одновременно открывается выставка "Коллекция фонда Louis Vuitton. Избранное". Как у ГМИИ им. А.С. Пушкина сложились особые отношения с фондом Louis Vuitton? Любовь к моде сыграла свою роль?

Марина Лошак: Любовь к моде существует. Но в данном случае она ни при чем. У нас особое отношение с этой институцией, потому что молодой музей фонда Louis Vuitton делает очень качественные выставки, завоевав безупречную репутацию в профессиональном мире.

Конечно, существует некоторая ревность со стороны прекрасных парижских музеев. Мы все воспитаны так, что всегда немножко с опаской относимся к тому, что несут с собой деньги. Но вся профессиональная деятельность музея Фонда Louis Vuitton выстроена безупречно. Их выставки оказываются в топе главных в Париже. Деньги, которые тратятся на эти проекты, оказывают, конечно, огромное влияние на качество. Редкий музей мог себе позволить сделать выставку коллекции Щукина. Она была очень дорогой, учитывая даже только страховку, транспортировку… Но в итоге у нас с музеем фонда Louis Vuitton сложились очень тесные партнерские отношения. Мы остались страшно довольны результатами выставки парижской. Я счастлива за нашего героя, за Сергея Щукина.

В будущем году, в октябре 2020 года, у нас будет новый проект вместе с музеем Фонда Louis Vuitton - выставка Ивана Морозова. Она запланирована на пять месяцев. На пять, потому что выставка коллекции Щукина в последний месяц работала с 7 утра до 11 вечера.

Такой крупный международный проект зависит от репутации музея или от репутации страны? Трудно музею в нынешней политической ситуации делать такие масштабные выставки?

Марина Лошак: Репутация музея очень важна. Что касается страны, то репутация культуры нашей страны по-прежнему высока на всех уровнях. Что бы кто ни говорил… Я как директор музея со стороны зарубежных коллег ощущаю только любовь и желание сотрудничать.

Мы отлично делаем все, что планируем. Мы решили, что этот год в музее будет британским, и начали его показом выставки Фрэнсиса Бэкона и художников Лондонской школы. А планируем завершить выставкой Томаса Гейнсборо, в ней участвуют 15 британских музеев. Только мы и можем по-настоящему действовать и балансировать внутри этого зыбкого мира, в котором живем.