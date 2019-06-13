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13.06.2019 20:58
Рубрика: Общество

Имплант не по зубам

Марк Талалай: Высокие технологии в стоматологии должны быть доступны всем
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Всемирная организация здравоохранения порой высказывается за то, чтобы стоматологию исключить из разряда медицинских специальностей. Насколько это правомерно? Об этом мы беседуем с руководителем стоматологической клиники Марком Талалаем.
Марк Талалай: Когда говорят, что стоматология - это ремесло, никак ни я, ни мои коллеги с этим не согласятся. Фото: Михаил Синицын/ РГ Марк Талалай: Когда говорят, что стоматология - это ремесло, никак ни я, ни мои коллеги с этим не согласятся. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Марк Талалай: Когда говорят, что стоматология - это ремесло, никак ни я, ни мои коллеги с этим не согласятся. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Марк Александрович, подобные заявления, даже такой инстанции, как ВОЗ, меня, честно говоря, коробят. Может, потому, что моя мама в начале 20-х годов прошлого столетия закончила стоматологический факультет Казанского госуниверситета. Что, времена меняются, и зубные беды может лечить человек без высшего медицинского образования? Тем более что до сих пор принято считать, что терапевты от врача, а хирурги от цирюльника.

Фото: istockphoto.com
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Марк Талалай: Убежден, ВОЗ неправа. Зубы - это орган человеческого организма, от которого зависит чрезвычайно много. Человек не может жить, если он не может есть. А без зубов не может быть и речи о качественном питании. И сколь угодно примеров, когда мы сталкиваемся с тем, что у человека "вдруг" развивается язвенная болезнь желудка или его мучают головные боли, или у него болят суставы... Доказано: даже самые тяжелые заболевания, вплоть до смертельно опасных, могут начаться от того, что болит зуб, что его вовремя не лечили или лечили неправильно. И когда говорят, что стоматология - это ремесло, ни я, ни мои коллеги с этим не согласятся. Каждый стоматолог сталкивался с тем, что плохо вылеченный зуб приводит не только к возникновению флюса, но и к тому, что человек оказывается на стационарной койке. А уж шрамы на лице из-за больного зуба - это и вовсе не редкость. Еще могу добавить, хотя это практически всем известно, что зубная боль - боль безумная. Недаром ведь говорят: он на стену лезет, у него зуб болит.

Лечение зубов всегда стоило и стоит больших денег. Но лечение зубов, особенно протезирование, не говорю уже об имплантах, не входит в систему ОМС. Порой установка импланта пациенту просто не по зубам.

Марк Талалай: Начну с того, что в России не самая дорогая стоматология. Вы упомянули импланты. Это одно из лучших достижений зубоврачевания. Наша страна перешла к нему позже, чем другие страны. Но теперь из других стран нередко обращаются к нам, чтобы пройти такое восстановление зубного ряда. По причине того, что у нас оно не только на высоком уровне, но и пока дешевле.

Пациенты из других стран, естественно, должны за такое лечение платить из своего кармана. Но почему россиянин, тем более пенсионер - а импланты чаще всего нужны людям в возрасте - не может себе позволить заслуженной помощи? И сами импланты - это не дань моде? Раньше же обходились без них? Почему теперь импланты так востребованы?

Марк Талалай: Может, это будет грубое сравнение, но вспомните: еще не в былые времена мы стирали белье в корыте или тазу. А теперь без стиральной машины такая процедура нонсенс. Наверное, также и качество протезирования. До сих пор есть места, где работают по старинке, и ни о каких имплантах никто не говорит. Хотя и такое самое примитивное протезирование ОМС фактически не оплачивает. Лишь в крайнем случае, если пациент малоимущий, инвалид, ветеран...

А если инвалид или тот же ветеран обратится в вашу частную клинику? У вас есть возможность провести ему протезирование с помощью имплантов?

Марк Талалай: Да, мы это делаем регулярно. Просто мы договариваемся с компаниями, которые поставляют нам импланты, о проведении специальных акций для тех пациентов, у которых нет возможности оплатить дорогостоящее протезирование. Должен сказать, что нам в этом никогда никто не отказывает. Поэтому смею утверждать, что милосердие не совсем ушло из нашей жизни.

Абсолютной свободы от зубной боли нет

Милосердие - это прекрасно. Но все-таки хотелось бы, чтобы получение такой помощи было в интересах государственной системы.

Марк Талалай: Сейчас много говорится о частно-государственном партнерстве. Однако на практике оно не очень ощутимо. Но мы оптимисты. И нас не покидает надежда, что имплант станет по зубам тем, кому он нужен.

Знаю, что в вашей клинике нет пациентов с молочными зубами. Но мой вопрос шире: почему вообще у стоматологов стало так много таких пациентов?

Фото: iStock
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Марк Талалай: По моим наблюдениям, это результат того, что детей кормят "не детской" пищей. Тем же фастфудом. Это проще. И детям, как правило, нравится. А то, что это не проходит бесследно для детских зубов, неоспоримый факт. И своим взрослым пациентам я стараюсь объяснить, что некоторые их беды с зубами идут из детства.

Во всем мире растет количество пациентов с зубными проблемами. То есть стоматологи без работы не останутся? И такое чудо, как избавление от зубной боли, невозможно? Несмотря на самые высокие, самые новейшие технологии, самые лучшие препараты?

Марк Талалай: Абсолютной свободы от зубной боли нет. Но приведу в пример Финляндию. Много лет назад они создали программу профилактики зубных заболеваний. Провели просветительскую работу. Им удалось добиться резкого снижения потребности в стоматологической помощи. Что они предложили? Элементарные вещи: учили чуть ли не с пеленок ухаживать за полостью рта, вести здоровый образ жизни. Вот так все просто. И очень бы хотелось побольше сторонников такой простоты.

Общество Здоровье Колонка Ирины Краснопольской
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