Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.

На заседании в четверг правительство рассмотрело исполнение в первом квартале года федерального бюджета, федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы.

Первые три месяца года в целом прошли неплохо, констатировал глава кабинета министров. По некоторым параметрам - например, объему доходов - даже лучше, чем ожидалось. Профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, выросла доля доходов, не связанных с экспортом нефти и газа - сейчас они составляют порядка 57 процентов всей доходной части. Кассовое исполнение федерального бюджета соответствует уровню предыдущих лет (21 процент).

- Тем не менее, хочу подчеркнуть: по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, - заявил Медведев. - Это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов.

Проблема и меры, необходимые для исправления ситуации, обсуждались 8 мая на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. "Я также дал поручения минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме - что сделано и чего не сделано, - распорядился премьер. - Потом уже будем выводы окончательные делать".