Минприроды: Тарифы на вывоз мусора не вырастут

"С нашей стороны ничего не меняется. ФАС держит тарифы на контроле, повышений быть не должно, а выявленные факты должны наказываться", - уточнили в министерстве.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию - восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. В случае ее одобрения тарифы могут вырасти на 5 процентов.

"Тариф должен быть обоснованным и справедливым. С одной стороны, не быть по карману граждан, но и учитывать реальную стоимость услуги для регионального оператора", - отметили в Минприроды.