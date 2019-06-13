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Текст:   Елена Березина: 
11:03 13.06.2019

Минприроды: Тарифы на вывоз мусора не вырастут

Позиция Минприроды по поводу повышения тарифов на вывоз мусора остается неизменной - повышений быть не должно, рассказали "РГ" в ведомстве.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"С нашей стороны ничего не меняется. ФАС держит тарифы на контроле, повышений быть не должно, а выявленные факты должны наказываться", - уточнили в министерстве.
Кобылкин: Регионам предложат варианты расчета тарифов на вывоз мусора

Ранее издание "Известия" сообщило, что в России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию - восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. В случае ее одобрения тарифы могут вырасти на 5 процентов.

"Тариф должен быть обоснованным и справедливым. С одной стороны, не быть по карману граждан, но и учитывать реальную стоимость услуги для регионального оператора", - отметили в Минприроды.

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