Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.

"Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля. В результате по старым правилам в России может быть достроено до 85 процентов домов", - сообщил "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на заявление участника совещания у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева 11 июня.

В Минстрое информацию опровергли. "Переход на проектное финансирование пройдёт в сроки, обозначенные в законодательстве, то есть 1 июля 2019 года. Законодатель чётко определил, что после этой даты никакие деньги дольщиков привлекаться не будут", - рассказали "Российской газете" в Минстрое.

На совещании 11 июня также обсуждалась крайняя дата подачи застройщиком заявления, подтверждающего 30 процентов степени готовности объекта, который может быть достроен в рамках постановления правительства. Было предложено рассмотреть 1 октября как вероятную окончательную дату, на которую застройщик, привлекший до 1 июля 10 процентов договоров долевого участия, сможет подать заявление о 30 процентах готовности. Такой застройщик также не сможет привлекать деньги дольщиков по старым правилам после 1 июля 2019 года.

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