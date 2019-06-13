Постановление правительства Москвы от 11 июня 2019 года № 672-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2019 г."

В соответствии с законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2019 г. :
- в расчете на душу населения 16 957 рублей;
- для трудоспособного населения 19 351 рубль;
- для пенсионеров 12 005 рублей;
- для детей 14 647 рублей.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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