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13 июня 2019 г.

Постановление правительства Москвы от 11 июня 2019 года № 672-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2019 г."

Дата подписания 11 июня 2019 г.
Опубликован 13 июня 2019 г.

В соответствии с законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2019 г. :

- в расчете на душу населения 16 957 рублей;

- для трудоспособного населения 19 351 рубль;

- для пенсионеров 12 005 рублей;

- для детей 14 647 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

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