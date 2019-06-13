На борту атакованных в Оманском заливе танкеров могли быть россияне

На борту одного из атакованных в акватории Оманского залива танкеров могли быть россияне. Среди членов экипажа пострадавшего судна числятся также граждане Грузии и Филиппин.

По предварительным данным, команды эвакуированы, их безопасности ничто не угрожает, передает агентство Reuters.

Два нефтеналивных судна подверглись атаке в водах Ормузского пролива. Речь идет о танкерах Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы. Корабли получили серьезные повреждения.

"Поступила информация о том, что в акватории Ормузского пролива было совершено нападение на два судна, которые перевозили в том числе японские грузы", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

По словам главы ведомства, японские специалисты в оперативном порядке анализируют поступающую информацию.

На судах были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей кораблей. На помощь танкерам пришли корабли Пятого флота ВМС США и ВМС Великобритании.

Примечательно, что после инцидента в Оманском заливе цены на нефть выросли на четыре процента.