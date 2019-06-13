На подключении соцобъектов к интернету сэкономят за счет аукционов

Минкомсвязь объявила итоги аукционов по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в первых 14 регионах. Отказ от назначения единственного поставщика в пользу конкурсов привел к тому, что начальные цены контрактов в среднем снизились более чем вдвое, а в список победителей вошли региональные операторы, отмечается в сообщении ведомства.

Аукционы состоялись в республиках Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Карелия, во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Псковской, Томской областях, в а также в Камчатском крае.

Впервые в российской истории исполнители столь масштабных проектов определяются с помощью конкурса: раньше в подобных случаях назначался единственный поставщик. В каждом аукционе первого этапа участвовало от четырех до восьми разных операторов, в том числе небольшие региональные.

Первые аукционы привели к существенному снижению цен контрактов. Они упали на 53,6 процента относительно начального уровня. В целом подключение социально-значимых объектов к интернету во всех 14 регионах первого этапа будет стоить бюджету в 2,75 миллиарда рублей.

Подключение социально значимых объектов проводится в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Всего планируется подключить к сети около 100 тысяч объектов. На эти цели до 2021 года выделяется 72 миллиарда рублей.