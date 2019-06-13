На томском Форуме U-NOVUS поработали над улучшением городской среды

Томский Форум новых решений U-NOVUS оставил после себя горожанам не только воспоминание об ажиотаже во время подготовки мероприятия федерального масштаба, но и ряд вполне практических решений по улучшению городской среды. Этому поспособствовал необычный формат Форума, в рамках которого участники не сидели в торжественных залах, а работали над конкретными проектами, причем иногда прямо на улицах города.

Так, Фонд инфраструктурных и образовательных программ совместно с Томским государственным архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ) в этом году поддержали проведение двух воркшопов: один по применению современных технологий при ремонте городских улиц и дорог, а другой - по улучшению городской среды.

С первым все понятно: состояние дорог в Томске, как и всюду в России, далеко от идеального. Участники воркшопа - а это представители крупных компаний, технологического бизнеса, университетов, научных организаций и руководители дорожного хозяйства города и области, первым делом провели мозговой штурм, обсудив все возможные решения многовековой проблемы российских дорог и пришли к выводу, что применяя традиционные технологии, асфальт придется перекладывать каждый год, поэтому нужны совершенно другие подходы.

Однако дороги - это не только асфальт, но и освещение, ограждения и многое другое. И здесь тоже нужны инновационные решения. Так, компания "ТехПолимер" продемонстрировала преимущества выпускаемых ею геосинтетических материалов для основания автомобильных дорог. Антикоррозионные опоры освещения, перильные ограждения и другие дорожные конструкции из композитных материалов предложила компания "УралТрансСтрой". Также экспертам напомнили о модификаторах асфальтобетона компании "Дорснаб", сверхпрочной дорожной разметке "ИнДорТех", светодиодных светильниках МСК "БЛ Групп", кабельной продукции "Угличкабеля", композитных перилах, дорожных лотках, опорах освещения портфельной компании РОСНАНО "Гален" и "Нанотехнологического центра композитов" из инвестиционной сети наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Для внедрения инноваций местные власти выделили участок центральной улицы Томска - проспекта Ленина. Одна из команд воркшопа провела его визуальное и инструментальное обследование, выявила все характерные проблемы дорожного полотна и подобрала наилучшие варианты их решения.

Так, для снижения масштабов колееобразования было предложено использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 см, полимеризованный активным дорожным модификатором (АДМ) и покрытый так называемым "слоем износа" толщиной в 3 см. Последний делается из открытых битумоминеральных смесей (БМО) на основе щебня сверхпрочных габбро-диабазных пород с синхронным нанесением полимерной битумной эмульсии. Это на 25% увеличивает затраты на стадии строительства, но вдвое повышает срок службы дорожного полотна, что, в конечном итоге, помогает экономить бюджетные средства.

Для борьбы с трещинами было предложено использовать метод холодного ресайклинга. Он на 15% дороже массово применяемых сейчас технологий, но на 50% увеличивает срок службы дорожного полотна. Также было рекомендовано армировать основание полотна с помощью плоских синтетических георешеток. Это помогает снизить затраты на работы на 15% и на 20% увеличить прочность слоев основания "дорожной одежды". А для устранения распространенных разрушений покрытия вокруг люков и колодцев было предложено использовать полимербетон, который имеет уникальные прочностные характеристики и сейчас применяется для обустройства деформационных швов на мостах.

Предполагается, что проект будет реализован на практике в 2020 году при очередной реконструкции данного участка дороги.

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный напомнил участникам Форума, что сейчас поставлена задача обеспечить увеличение гарантийного срока эксплуатации дорожного полотна с трех до пяти лет, а в перспективе - до 10 и даже 20 лет.

"Без новых технологий мы с этим не справимся", - отметил Игорь Шатурный.

"Многие подрядчики признаются, что с используемыми ими материалами они не могут гарантировать даже пяти лет, особенно на центральных улицах", - добавил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

"Мы должны предложить не академические теории о возможности тех или иных решений, а точно просчитанные бизнес-проекты, под которые рассчитываем получить деньги у инвесторов, - подчеркнул генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко. - Инновации - это нововведения, которые дают экономические преимущества. Нужно, чтобы их прочувствовали жители, администрация, эксплуатирующие организации".

"Надеемся, что наш проект окажется востребован не только в Томской области, но и по всей России, - выразил надежду заместитель директора департамента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ Максим Невесенко. - Инновационные технологии должны стать базовыми".

Второй воркшоп в рамках Форума по "Плейсмейкингу городской среды" пошел еще дальше: результаты его обсуждения начали претворять в жизнь немедленно. Команда воркшопа в сквере возле факультета электронной техники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники своими руками из доступных материалов соорудила несколько рекреационных зон: здесь появились современное освещение, шезлонги, поверхности для настольных игр, качели, небольшая сцена с амфитеатром, место для барбекю.

"У обычного сквера появилась новая функция - развлекательная и рекреационная, - оценил проделанную работу заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - Важно и то, что данная инициатива идет снизу, и что люди готовы выходить в город и своими руками создавать пространства под свои потребности".

"Это не финал, а начало, - пообещала модератор воркшопа, участник временной дизайн-студии LLTONE Ника Еремина. - Дальше мы будем дополнять место новыми элементами, проводить обсуждение дизайн-идей с жителями и наблюдать сценарии использования".