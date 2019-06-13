Компания использует последние достижения техники для расширения производства.

Если спросить кыргызстанцев об эликсире долголетия, многие назовут напитки "Максым", "Чалап", "Квас", "Бозо" и как минимум еще 20 наименований продукции, которую сегодня выпускает компания "ШОРО". Отчасти потому, что они приготовлены на воде, которую добывают из экологически чистых источников, но в основном благодаря рецептам, которые остаются неизменными несколько столетий, и таким компонентам, как зерна пшеницы, ячменя, кукурузы и других злаков. Поэтому эти напитки не только прекрасно утоляют жажду, но и обладают тонизирующим эффектом и даже помогают избавиться от лишнего веса.

Максым, Чалап, Жарма и другие напитки утоляют жажду, благотворно влияют на организм и пользуются спросом на отечественном и зарубежных рынках.

По древним рецептам

Идея возродить напитки предков принадлежит братьям Жумадылу и Таабалды Эгембердиевым. Секреты древних рецептов хранила их мать Суйун апа, а ей он достался от бабушки. Как-то в семье Эгембердиевых было большое торжество. Хозяйка дома приготовила освежающий и чуть солоноватый на вкус напиток из молотых и обжаренных злаков. Угощение настолько понравилось гостям, что его выпили без остатка. После этого Жумадыл и Таабалды решили организовать его промышленное производство. На это у них ушло около пяти лет.

Первая продукция компании появилась на рынке 29 мая 1992 года. 80 литров напитка были проданы за два часа. И здесь возникла проблема: невозможность удовлетворить покупательский спрос. Ведь приготовление напитка проходило по старинной технологии. Его варили вручную в нескольких 100-литровых емкостях. В общей сложности на выходе получалось около трех тонн готовой продукции, продажа которой заканчивалась уже к обеду.

Стало ясно, что увеличить объемы можно только с помощью модернизации процесса. Но как это сделать, если необходимого оборудования не существовало в принципе? Тогда Таабалды Эгембердиев сам засел за чертежи. Путем проб и ошибок удалось создать уникальное оборудование, аналогов которому сегодня в мире нет.

Курс на здоровье

На данный момент "ШОРО" - единственная компания в мире, владеющая полностью механизированной технологией изготовления "Максыма-Шоро". Ее производственная мощность составляет 70 тонн в сутки.

- Для приготовления напитков мы действительно используем старинные рецепты,- рассказал директор департамента производства компании "ШОРО" Нурдин Османбаев. - Злаковые культуры после промежуточного хранения отправляются на линию обжарки. Этот процесс проходит с помощью особой технологии на оборудовании, которое было изготовлено в России по нашему техническому заданию. Зерна обжаривают в потоке горячего воздуха, затем охлаждают, очищают от шелухи и мелко дробят. Получается однородное промежуточное сырье под названием талкан . Он бывает кукурузный, ячменный и пшеничный. Потом расфасованная масса варится в специальных котлах. В итоге получается что-то вроде жидкой каши. Эта масса охлаждается до определенной температуры и перекачивается в емкости для брожения. В качестве закваски используют чистые культуры молочнокислых бактерий и дрожжей. Через несколько дней продукт созревает и затем разливается по бутылкам.

Каждая партия продукции проходит контроль качества.

В технологии производства национальных напитков не используют исскуственные пищевые добавки и консерванты. На маркировке, как требуют международные стандарты и технические регламенты, указан полный состав элементов, входящих в состав продукта. Он богат клетчаткой, минералами и витаминами, благотворно влияющими на работу желудочно-кишечного тракта, прекрасно очищает организм и имеет много других полезных свойств.

Важно отметить экологическую безопасность производства продукции "ШОРО". Процесс практически безотходный, что полностью исключает любое негативное воздействие на окружающую среду. Более того, компания является участником программы ПРООН по утилизации пищевого пластика.

Только вперед

Около 15 лет назад компания начала выходить на зарубежные рынки. В 2005 году "Максым", "Чалап" и другие напитки пришлись по вкусу казахстанцам. На сегодняшний день построен завод по изготовлению продукции "ШОРО" в городе Кордай и открыта дистрибьюторская контора в городе Алматы, которая занимается реализацией бутилированной продукции в Казахстане.

Интересную предысторию имеет путешествие кыргызских национальных напитков в Россию. Как-то в республику приехала группа бизнесменов из Москвы и Санкт-Петербурга. За обедом им подали "Максым". Напиток настолько их поразил, что они предложили компании подумать о расширении географии продаж. Так национальные напитки появились на полках российских магазинов, и за короткое время кыргызская продукция завоевала большую популярность. Кстати, в планах компании - наладить производство напитков с использованием российских злаков, в частности ржи.

Популярность продукции "ШОРО" вместе с тем продолжает стремительно расти. В связи с этим руководство фирмы взяло курс на расширение производства. Поскольку агрегаты, используемые при приготовлении кыргызских национальных напитков, уникальны, инженерам компании снова пришлось сесть за чертежи. Были разработаны специальные технические задания и эскизы, а уже по ним изготовлено необходимое оборудование. С его помощью появилась возможность увеличить объем выпускаемой продукции почти вдвое.

Оборудование уже поступило в республику, и в цехах компании начался его монтаж. Оно энергоэффективно, произведено из экологически безвредных материалов, а главное, позволяет сохранить древнюю технологию приготовления напитков, их первозданный вкус и максимальную пользу для человека.

Справка

С 1998 года компания начала выпускать "Максым" в бутилированном виде. С 1999 года она приобрела линию по розливу воды и первым на рынке Кыргызстана начала выпускать минеральную воду "Легенда", "Арашан", "Байтик". Затем ассортимент пополнился марками "ЫсыкАта", "Жалал-Абад", "ШороСуу", "Кара-Кече" и "Бишкек".

Кстати

Свою компанию братья Эгембердиевы назвали в честь местечка Шоро из своих детских воспоминаний.

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