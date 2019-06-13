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Названа причина смерти 44-летнего участника "Голоса" Алексея Сафиулина

Поп-музыка
    13.06.2019, 13:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia

Причиной смерти 44-летний певца, бывшего солиста Мариинского театра и участника телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина стал сердечный приступ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью исполнителя.

"Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелеты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину", - сказала представительница семьи, уточнив: "Диагноз - внезапная смерть от сердечного приступа".

Прощание с Алексеем Сафиулиным состоялось сегодня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. 

Тело певца было найдено в ванной в его квартире в ночь на 9 июня.

У Алексея остались жена и двое детей.

В 2017-м Алексей Сафиулин принимал участие в шестом сезоне шоу Первого канала "Голос", где его наставницей была Пелагея.

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