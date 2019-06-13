Названы вещи, которые нельзя покупать в интернете

Покупки самых разных товаров в зарубежных интернет-магазинах продолжают набирать популярность. Объем трансграничной интернет-торговли в России, по оценкам Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, составил в 2018 году 363 миллиарда рублей.

Однако немногие покупатели задумываются над тем, что приобретение определенных категорий товаров может обернуться реальным сроком, пишет aif.ru. По словам юриста Ксении Алешкиной, запрет касается сразу нескольких видов товаров.

Во-первых, это шпионская техника - ручки с записью звука, очки с видеокамерой и GPS-трекер. Такими гаджетами можно пользоваться в личных целях, но нельзя следить за взрослыми людьми или записывать их разговоры. Наказанием может стать и штраф, и уголовный срок.

Во-вторых, это холодное оружие. От обычных кухонных ножей его отличают длина лезвия более 90 миллиметров, заточенное острие, толщина обуха от 2,6 до 6 миллиметров. Не исключено, что его "завернет" таможня, но существует вероятность того, что заказчика могут привлечь по статье 222 УК РФ - с многотысячным штрафом или лишением свободы.

По мнению эксперта, заказывать за рубежом не стоит и мобильные телефоны, поскольку в Россию запрещен ввоз несертифицированных гаджетов. За нарушение предусмотрено административное наказание - штраф.

Другие "опасные" категории товаров - это пищевые добавки и легковоспламеняющиеся предметы.