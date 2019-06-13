У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названы вещи, которые нельзя покупать в интернете

13.06.2019,  
16:39
Текст:  Сергей Ярославцев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Покупки самых разных товаров в зарубежных интернет-магазинах продолжают набирать популярность. Объем трансграничной интернет-торговли в России, по оценкам Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, составил в 2018 году 363 миллиарда рублей.

Однако немногие покупатели задумываются над тем, что приобретение определенных категорий товаров может обернуться реальным сроком, пишет aif.ru. По словам юриста Ксении Алешкиной, запрет касается сразу нескольких видов товаров.

Во-первых, это шпионская техника - ручки с записью звука, очки с видеокамерой и GPS-трекер. Такими гаджетами можно пользоваться в личных целях, но нельзя следить за взрослыми людьми или записывать их разговоры. Наказанием может стать и штраф, и уголовный срок.

Во-вторых, это холодное оружие. От обычных кухонных ножей его отличают длина лезвия более 90 миллиметров, заточенное острие, толщина обуха от 2,6 до 6 миллиметров. Не исключено, что его "завернет" таможня, но существует вероятность того, что заказчика могут привлечь по статье 222 УК РФ - с многотысячным штрафом или лишением свободы.

Осенью выйдет платная версия браузера Firefox

По мнению эксперта, заказывать за рубежом не стоит и мобильные телефоны, поскольку в Россию запрещен ввоз несертифицированных гаджетов. За нарушение предусмотрено административное наказание - штраф.

Другие "опасные" категории товаров - это пищевые добавки и легковоспламеняющиеся предметы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: Next Games
Представлена новая игра по мотивам сериала "Очень странные дела" 17:25
Internet Explorer перестанет работать после обновления Windows 10 07.06.2019
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети 06.06.2019
смартфоны
Фото: HONOR Россия/YouTube
Когда санкции нипочем. В Россию пришел смартфон Honor 20 от Huawei 14:25
Раскрыты характеристики новых смартфонов Xiaomi на чистом Android 14:22
Huawei выпустила первую партию смартфонов с новой операционной системой 11.06.2019
интернет-торговля
Фото: iStock
Сначала Huawei, теперь "Яндекс". Google урезала функции российского поисковика 12:30
Посылку с AliExpress можно будет получить в супермаркете 17.05.2019
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором 30.04.2019