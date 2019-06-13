Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой

Немецкое издание Stern опубликовало статью своего редактора Гернота Крампера, в которой сделан вывод о том, что в настоящее время у России, по всей видимости, есть преимущество в области быстрых ракет, а именно в гиперзвуковом оружии.

Газета полагает, что Москва использует любую возможность, чтобы продемонстрировать мощь этих систем и прокомментировала запуск противоракеты, который был показан по телевизору, процитировав слова Министерства обороны РФ о том, что еще один испытательный пуск новой российской ракеты-перехватчика был успешно проведен авиационными силами обороны России с полигона Сары-Шаган в Казахстане.

По оценке немецкой стороны, речь идет о запуске PRS-1M, которая является частью противоракетной системы A-135, имеющей несколько типов ракет, которые могут быть запущены либо из бункера, либо с транспортера. PRS-1M - ракета-перехватчик, которая не предназначена для самолетов или крылатых ракет. Он также не имеет такого широкого применения, как российские системы С-400 и С-500, указывается в статье.

Издание отмечает, что у PRS-1M есть только одна задача: она создана для возможной ядерной войны и предназначена для перехвата атакующих ядерных ракет США и тем самым защищает Москву и другие важные регионы. По мнению автора статьи, чтобы защитить столицу России от нападения ракет США с ядерными боеголовками, PRS-1M не использует обычные боеголовки с осколочным снарядом. Она приносит свою ядерную боеголовку с несколькими килотоннами взрывчатого вещества к цели и может поджечь ее на большой высоте.

"Она может стать настоящим оружием конца света", - пишет Stern, приводя потрясающие характеристики ракеты: ее скорость может достигать четырех километров в секунду, что составит около 14 500 километров в час, Кроме того, дальность полета рассчитана на 350 километров, а приближающиеся ракеты могут быть перехвачены на высоте 50 километров.

"Гиперзвуковые ракеты Москвы являются ответом на строительство противоракетного щита США. Новое гиперзвуковое оружие в арсенале Кремля настолько быстрое, что противоракетная оборона США его не поймает. В то же время российские ракеты и боеголовки маневренны даже на максимальных скоростях - обычные ракеты не могут отвечать таким образом", - заключает автор статьи.