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13.06.2019 18:36
Рубрика: Экономика

Новак: Россия готова снизить цену на поставки газа на Украину

Текст: Александра Воздвиженская
Прежде чем проводить новую трехстороннюю встречу по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией, стороны дождутся итогов парламентских выборов на Украине (назначены на 21 июля) и назначения там правительства. Обсуждение конкретных дат пройдет во второй половине сентября между Россией и Еврокомиссией.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам двусторонней встречи 13 июня с еврокомиссаром по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем. По словам Новака, стороны сегодня обсудили транзит российского газа и прямые поставки на Украину, однако о конкретных объемах речи не шло.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В целом на встрече российская сторона подтвердила уже заявленные ранее предложения: во-первых, свою готовность поставлять газ на Украину по цене на четверть ниже текущей, во-вторых, готовность "Газпрома" пойти на мировое соглашение с "Нафтогазом" по действующим судебным разбирательствам, рассказал Новак. Ранее украинская сторона заявляла, что не согласна на мировую, а скидки готова обсуждать только при посредничестве Еврокомиссии.

Министр энергетики РФ считает, что на данный момент Украина не готова к заключению с 1 января 2020 года нового контракта на транзит газа по европейским законодательным нормам, в связи с чем было бы проще продлить действующий контракт, передает ТАСС. Что касается проекта "Северный поток-2" в обход украинской территории и новой ужесточенной газовой директивы Евросоюза, то Новак оценил подход к ним со стороны Шефчовича как конструктивный. Подробности не раскрываются.

Россия не поставляет напрямую газ Украине с зимы 2015 года, при этом поставки транзитом в Европу продолжаются. Частично Украина закупает газ реверсом, то есть перекупает российский газ у европейских потребителей. В июле прошлого года возобновились трехсторонние переговоры с участием ЕК, последняя встреча прошла в январе этого года, результатов пока нет.

Экономика ВЭД Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу
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