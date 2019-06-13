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13.06.2019 22:40
Рубрика: В мире

Воздушные ворота Кыргызстана

ОАО "Международный аэропорт "Манас" работает по мировым стандартам
Текст: Любовь Борисенко
Российская газета - Спецвыпуск № 127(7885)
ИКАО (Международная организация гражданской авиации), проводившая аудит в сфере обеспечения авиационной безопасности и уровня качества обслуживания пассажиров, поставила ОАО "Международный аэропорт "Манас" (МАМ) высшую оценку.
Столичный аэропорт "Манас" считается одним из узловых авиационных портов Центральной Азии. Столичный аэропорт "Манас" считается одним из узловых авиационных портов Центральной Азии.
Столичный аэропорт "Манас" считается одним из узловых авиационных портов Центральной Азии.

"Воздушные ворота", "визитная карточка государства", "небесная гавань" - все эти синонимы можно объединить одним словом - аэропорт. Именно он создает у пассажиров авиалайнеров особое впечатление о стране. Именно работники аэровокзалов первыми встречают пассажиров и последними их провожают. С улыбкой они поприветствуют каждого прилетевшего гостя теплым "Добро пожаловать!", а улетающему пожелают счастливого пути.

В Кыргызстане ОАО "Международный аэропорт "Манас" - самое большое и мощное транспортное предприятие республики. Только столичная воздушная гавань, входящая в его структуру, ежечасно принимает и обслуживает порядка 750 человек. К этому нужно прибавить и огромное количество грузов, которые как прибывают в страну, так и следуют транзитом.

Столичный аэропорт "Манас" также считается одним из узловых авиационных портов Центральной Азии. Он представляет собой современный комплекс по осуществлению воздушных перевозок, а его сотрудники - высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы.

Фото: Екатерина Ступкина
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В структуру ОАО "МАМ" входят 11 воздушных гаваней. Статусом "международный", кроме бишкекского "Манаса", обладают аэропорты "Ош", "Иссык-Куль", "Каракол" и "Баткен". Остальные - "Джалал-Абад", "Исфана", "Караван", "Казарман", "Нарын", "Талас" - считаются региональными приписными и обслуживают внутренние воздушные линии. Кроме того, в состав предприятия входят законсервированные аэропорты "Чолпон-Ата" и "КызылКия".

2018 год для ОАО "МАМ" был по-настоящему "взлетным". Прежде всего по колоссальному объему работы, которую проделали в транспортном предприятии для обеспечения бесперебойной работы по приему и отправке воздушных судов, а также для удобства пассажиров и гостей.

В частности, в восточной части аэровокзала столичного аэропорта "Манас" заработала отдельная зона прилета пассажиров местных линий, установлено дополнительное оборудование системы выдачи багажа для прилетающих международными рейсами, а также обновлены четыре эскалатора.

В аэропорты ОАО "МАМ" совершают регулярные рейсы 16 авиакомпаний, три из которых отечественные, а остальные - зарубежные. Партнерами предприятия являются крупнейшие российские и зарубежные авиаперевозчики, связывающие города Кыргызстана с десятками других городов по всему миру.

Аэропорт "Ош" является второй воздушной гаванью Кыргызстана по величине и пассажиропотоку.

ОАО "МАМ" уделяет большое внимание модернизации аэропортов в связи с возросшим числом туристов, посещающих республику. К примеру, из-за увеличения пассажиропотока возникла необходимость в расширении здания аэровокзала "Ош". В июле 2018 года был значительно расширен старый зал прилета и построен еще один. На сегодня пропускная способность аэропорта "Ош" составляет 600 пассажиров в час. Кроме того, здесь удлинили взлетно-посадочную полосу, что дало южной столице Кыргызстана возможность принимать самые современные воздушные суда крупной тоннажной нагрузки.

Особое внимание ОАО "МАМ" уделяет аэропорту "Иссык-Куль", расположенному на побережье одноименного живописного озера. В этой курортной зоне действуют сотни здравниц, которые привлекают туристов из многих стран. Кто-то стремится попасть на пляж, кто-то - на горнолыжные курорты.

Во время проведения Третьих Всемирных игр кочевников большая часть нагрузки по грузовым и пассажирским перевозкам пришлась именно на иссык-кульский воздушный порт. Для этого в целях увеличения пропускной способности аэропорта и создания комфортных условий для пассажиров завершена реконструкция существующего аэровокзального комплекса с расширением зала регистрации и увеличением количества стоек для прохождения этой процедуры, установлено более современное оборудование для проведения досмотра. Кроме того, в летний туристический сезон 2019 года в аэропорту "Иссык-Куль" планируется запуск топливно-заправочного комплекса.

Кстати
Фото: Темир Сыдыкбеков
В 2019 году Киргизию посетят несколько миллионов туристов

В 2018 году ОАО "МАМ" проводило активную работу, направленную на увеличение числа авиационных перевозок, привлекая к сотрудничеству новые авиакомпании и открывая новые направления. Сейчас из Кыргызстана осуществляются рейсы в более чем 30 городов мира. В ближайшем будущем список будет расти, поскольку в республике начали действовать новые правила использования воздушного пространства - пятая степень "свободы воздуха". Это существенно расширит географию полетов.

Прямая речь

Нурлан Акматов, председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас":

Нурлан Акматов.

Сегодня наша компания реализует стратегию наращивания конкурентоспособности, применения гибкой тарифной политики и увеличения перечня предоставляемых авиационных и неавиационных услуг. наша цель - удовлетворять растущие потребности населения, эффективно эксплуатировать и расширять производственные мощности. ОАО "МАМ" осваивает новые направления по пассажирским и грузовым рейсам. так, в текущем году открыт новый грузовой рейс из Ашхабада и планируется из Урумчи, летом 2019 года ожидается открытие пассажирских рейсов Шарджа - Бишкек и Алматы - Ош.

В 2019 году мы намереваемся завершить работы по модернизации и реконструкции инфраструктуры аэропортов ОАО "МАМ". В планах - открытие зала международного вылета в АВК-2 аэропорта "Манас", реконструкция подстанции и перрона, строительство грузового терминала в аэропорту "Ош", а также расширение аэровокзалов региональных аэропортов "Исфана" и "Караван".

Лицензия АГА КР №006 от 20.11.2015

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