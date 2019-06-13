ОАО "Международный аэропорт "Манас" работает по мировым стандартам

ИКАО (Международная организация гражданской авиации), проводившая аудит в сфере обеспечения авиационной безопасности и уровня качества обслуживания пассажиров, поставила ОАО "Международный аэропорт "Манас" (МАМ) высшую оценку.

"Воздушные ворота", "визитная карточка государства", "небесная гавань" - все эти синонимы можно объединить одним словом - аэропорт. Именно он создает у пассажиров авиалайнеров особое впечатление о стране. Именно работники аэровокзалов первыми встречают пассажиров и последними их провожают. С улыбкой они поприветствуют каждого прилетевшего гостя теплым "Добро пожаловать!", а улетающему пожелают счастливого пути.

В Кыргызстане ОАО "Международный аэропорт "Манас" - самое большое и мощное транспортное предприятие республики. Только столичная воздушная гавань, входящая в его структуру, ежечасно принимает и обслуживает порядка 750 человек. К этому нужно прибавить и огромное количество грузов, которые как прибывают в страну, так и следуют транзитом.

Столичный аэропорт "Манас" также считается одним из узловых авиационных портов Центральной Азии. Он представляет собой современный комплекс по осуществлению воздушных перевозок, а его сотрудники - высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы.

В структуру ОАО "МАМ" входят 11 воздушных гаваней. Статусом "международный", кроме бишкекского "Манаса", обладают аэропорты "Ош", "Иссык-Куль", "Каракол" и "Баткен". Остальные - "Джалал-Абад", "Исфана", "Караван", "Казарман", "Нарын", "Талас" - считаются региональными приписными и обслуживают внутренние воздушные линии. Кроме того, в состав предприятия входят законсервированные аэропорты "Чолпон-Ата" и "КызылКия".

2018 год для ОАО "МАМ" был по-настоящему "взлетным". Прежде всего по колоссальному объему работы, которую проделали в транспортном предприятии для обеспечения бесперебойной работы по приему и отправке воздушных судов, а также для удобства пассажиров и гостей.

В частности, в восточной части аэровокзала столичного аэропорта "Манас" заработала отдельная зона прилета пассажиров местных линий, установлено дополнительное оборудование системы выдачи багажа для прилетающих международными рейсами, а также обновлены четыре эскалатора.

В аэропорты ОАО "МАМ" совершают регулярные рейсы 16 авиакомпаний, три из которых отечественные, а остальные - зарубежные. Партнерами предприятия являются крупнейшие российские и зарубежные авиаперевозчики, связывающие города Кыргызстана с десятками других городов по всему миру.

Аэропорт "Ош" является второй воздушной гаванью Кыргызстана по величине и пассажиропотоку.

ОАО "МАМ" уделяет большое внимание модернизации аэропортов в связи с возросшим числом туристов, посещающих республику. К примеру, из-за увеличения пассажиропотока возникла необходимость в расширении здания аэровокзала "Ош". В июле 2018 года был значительно расширен старый зал прилета и построен еще один. На сегодня пропускная способность аэропорта "Ош" составляет 600 пассажиров в час. Кроме того, здесь удлинили взлетно-посадочную полосу, что дало южной столице Кыргызстана возможность принимать самые современные воздушные суда крупной тоннажной нагрузки.

Особое внимание ОАО "МАМ" уделяет аэропорту "Иссык-Куль", расположенному на побережье одноименного живописного озера. В этой курортной зоне действуют сотни здравниц, которые привлекают туристов из многих стран. Кто-то стремится попасть на пляж, кто-то - на горнолыжные курорты.

Во время проведения Третьих Всемирных игр кочевников большая часть нагрузки по грузовым и пассажирским перевозкам пришлась именно на иссык-кульский воздушный порт. Для этого в целях увеличения пропускной способности аэропорта и создания комфортных условий для пассажиров завершена реконструкция существующего аэровокзального комплекса с расширением зала регистрации и увеличением количества стоек для прохождения этой процедуры, установлено более современное оборудование для проведения досмотра. Кроме того, в летний туристический сезон 2019 года в аэропорту "Иссык-Куль" планируется запуск топливно-заправочного комплекса.

Кстати

В 2018 году ОАО "МАМ" проводило активную работу, направленную на увеличение числа авиационных перевозок, привлекая к сотрудничеству новые авиакомпании и открывая новые направления. Сейчас из Кыргызстана осуществляются рейсы в более чем 30 городов мира. В ближайшем будущем список будет расти, поскольку в республике начали действовать новые правила использования воздушного пространства - пятая степень "свободы воздуха". Это существенно расширит географию полетов.

Прямая речь

Нурлан Акматов, председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас":

Нурлан Акматов.

Сегодня наша компания реализует стратегию наращивания конкурентоспособности, применения гибкой тарифной политики и увеличения перечня предоставляемых авиационных и неавиационных услуг. наша цель - удовлетворять растущие потребности населения, эффективно эксплуатировать и расширять производственные мощности. ОАО "МАМ" осваивает новые направления по пассажирским и грузовым рейсам. так, в текущем году открыт новый грузовой рейс из Ашхабада и планируется из Урумчи, летом 2019 года ожидается открытие пассажирских рейсов Шарджа - Бишкек и Алматы - Ош.

В 2019 году мы намереваемся завершить работы по модернизации и реконструкции инфраструктуры аэропортов ОАО "МАМ". В планах - открытие зала международного вылета в АВК-2 аэропорта "Манас", реконструкция подстанции и перрона, строительство грузового терминала в аэропорту "Ош", а также расширение аэровокзалов региональных аэропортов "Исфана" и "Караван".

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