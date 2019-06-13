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13.06.2019 20:45
Рубрика: В мире

Шоу стартует в Майами

Определились участники первых президентских дебатов в США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Феерия под названием "Президентская кампания-2020" в США медленно, но верно набирает обороты. На горизонте замаячили первые теледебаты кандидатов, которые пройдут 26-27 июня в Майами (штат Флорида). Оговоримся, что речь о дебатах между желающими стать кандидатом в президенты от Демократической партии США. До следующего лета именно борьба между ними будет главным сюжетом кампании, поскольку у республиканцев все очевидно - их кандидатом станет действующий президент Дональд Трамп.

В четверг истек срок, к которому претенденты должны были выполнить условия Национального комитета демократической партии (НКДП) США: получить рейтинг не менее 1 процента в трех соцопросах или собрать пожертвования от 65 тысяч избирателей из 20 или более штатов. Из 24 официально выдвинувших свои кандидатуры этим условиям отвечают аж два десятка претендентов.

Их число бьет все рекорды, что вынудило партийных боссов проявить практичность. Проводить двухчасовые дебаты с 20 кандидатами на сцене бессмысленно, ведь в таком формате у каждого из них будет лишь несколько минут времени. Поэтому мероприятие разбили на два дня по 10 человек.

Несмотря на двузначный перевес Джо Байдена, на праймериз его ждет острая конкуренция с другими демократами

Теледебаты - это разогревом перед предвыборной кампанией. Ее официальным стартом станут праймериз в штате Айова (3 февраля 2020 года). Позже летом (13-16 июля) в Милуоки (штат Висконсин) состоится съезд Демпартии, на котором официально назовут имя того, кто бросит вызов Трампу на выборах 3 ноября 2020 года.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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НКДП запланировал 6 теледебатов до конца 2019 года, и еще столько же с января по апрель 2020 года. Ход дебатов не всегда напрямую определяет расклад сил среди кандидатов, поскольку это лишь одна из форм их общения с электоратом. Но это дает возможность засветиться на национальном уровне. Ведь пока большинству американцев известны только лица бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса, участвовавшего в выборах 2016 года, что на старте дает им преимущество.

Но несмотря на двузначный перевес Байдена над конкурентами в соцопросах, легкой прогулкой для него эти праймериз не будут. В Демпартии идет острейшая конкуренция за симпатии ее сторонников. Кандидаты от партии подобрались на любой вкус - мужчины и женщины, белые и цветные, даже представители секс-меньшинств. Результаты последнего опроса Квиннипэкского университета утверждают, что в битве один на один Байден просто сметет Трампа: 53 процента против 40. Президент США напомнил о просчетах социологов в 2016 году и указанный опрос "лживым", посчитав, что это "новое оружие фэйковых СМИ". Но если судить по твитам, которые являются надежным барометром душевного состояния главы Белого дома, сам он пока считает за серьезного конкурента только Байдена. В последние недели Трамп несколько раз обрушился с выпадами против него, практически игнорируя остальных.

В мире США Дональд Трамп
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