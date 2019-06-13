Опрос: Что школьнику лучше всего читать летом

Первые недели каникул позади. Но радость многих школьников и родителей омрачают огромные списки литературы на лето. В одном из таких перечней, рекомендованных для 1-4 классов, - несколько сотен авторов и произведений. Причем малышам в начальной школе (!) предлагается ознакомиться даже с такой литературой, как:

"Песнь о Роланде";

Гомер: "Илиада", "Одиссея";

Вергилий: "Энеида";

М. Сервантес "Дон Кихот"…

И это не выдержки из курса для студентов филфака. Это реальные примеры произведений из "летнего" списка для младших классов, который родители предоставили в редакцию "РГ".

На эту тему мы решили провести опрос среди читателей.