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13.06.2019 12:20
Рубрика: Общество

Опрос: Что школьнику лучше всего читать летом

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первые недели каникул позади. Но радость многих школьников и родителей омрачают огромные списки литературы на лето. В одном из таких перечней, рекомендованных для 1-4 классов, - несколько сотен авторов и произведений. Причем малышам в начальной школе (!) предлагается ознакомиться даже с такой литературой, как:

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Песнь о Роланде";

Гомер: "Илиада", "Одиссея";

Вергилий: "Энеида";

М. Сервантес "Дон Кихот"…

И это не выдержки из курса для студентов филфака. Это реальные примеры произведений из "летнего" списка для младших классов, который родители предоставили в редакцию "РГ".

На эту тему мы решили провести опрос среди читателей.

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