Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал "РГ" о том, как республика в период своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества развивала потенциал ШОС.

Господин премьер-министр, Кыргызская Республика сейчас председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. Какими приоритетами она руководствуется?

Мухаммедкалый Абылгазиев: Приоритетными направлениями экономического сотрудничества в ШОС остаются электронная торговля, развитие промышленных связей, торговля услугами, сельхозпереработка и реализация совместных проектов в этой отрасли. Мы в рамках своего председательства делаем акцент на развитии практической составляющей - как в областях политики, безопасности, культурных и гуманитарных связей, так и в активизации экономического потенциала. Кыргызская Республика также считает приоритетным развитие транспортно-логистического потенциала на пространстве ШОС. Мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих международных автомобильных и железнодорожных маршрутов, мультимодальных транспортных коридоров и реализацию других совместных инфраструктурных проектов, которые обеспечили бы эффективное использование транзитного потенциала стран организации. Немаловажное значение имеет эффективное межрегиональное сотрудничество, также включающее экономическую составляющую.

Буквально на днях мы провели бизнес-форум "ШОС: расширяя границы сотрудничества", собравший более трехсот участников и нацеленный на укрепление торгово-экономических связей, в том числе в продвижении бизнес-контактов, торговли и экспорта, а также реализации инвестиционных проектов и создании совместных предприятий. В эти же дни состоялось заседание делового совета ШОС, в котором в настоящий момент Кыргызская Республика также председательствует. Кроме того, мы выступаем за создание отдельной финансовой структуры ШОС в виде банка или фонда развития. Мы искренне надеемся, что это поможет странам организации начать реализацию конкретных проектов.

Какие проекты реализуются странами ШОС в энергетическом пространстве?

Мухаммедкалый Абылгазиев: Перед государствами ШОС прежде всего стоит задача координации совместных проектов и согласования направлений развития. Особый акцент делается на использовании возобновляемых и альтернативных источников энергии, более широком применении различных экономически эффективных и экологически чистых видов энергии, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствующих переходу к энергоэффективной экономике. Проекты в этой сфере имеют большую перспективу - в свете растущего спроса на энергоресурсы. Региональное сотрудничество принесет сторонам выгоды. Кыргызская Республика готова к обсуждению конкретных проектов в сфере энергетики.

Как развивается сотрудничество ШОС с другими международными организациями, действующими в регионе?

Мухаммедкалый Абылгазиев: ШОС активно взаимодействует с международными организациями. Прежде всего это тесные контакты с ООН - как с секретариатом, так и учреждениями ее системы. В рамках председательства КР в "шанхайской восьмерке" в ноябре прошлого года на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН прошло специальное мероприятие, посвященное развитию связей с ШОС во имя укрепления мира, безопасности и стабильности.

Развивается сотрудничество с такими региональными организациями как, ОДКБ, ЭСКАТО, АСЕАН и другими. Объективные предпосылки для этого существуют, ведь география и зона ответственности этих объединений совпадают. В рамках нашего председательства подготовлен солидный пакет проектов меморандумов о сотрудничестве с рядом международных организаций, включая Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирную туристскую организацию. Кстати, не так давно в ШОС вступили Индия и Пакистан, что позволило организации укрепить свой авторитет на мировой арене.

Как сопрягается деятельность ШОС с инициативой КНР "Один пояс - один путь"?

Мухаммедкалый Абылгазиев: Государства ШОС принимают активное участие в реализации этой инициативы. В этом году лидеры России и стран Центральной Азии приняли участие во Втором форуме по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса - одного пути". У нас есть много точек соприкосновения. К примеру, соглашение между правительствами стран-участниц ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок создаст современные торговые пути, которые будут проходить по большей части сухопутных дорог евразийского континента и на практике соответствует целям инициативы. Принципиально важным остается поиск путей сопряжения национальных стратегий развития государств - членов ШОС с концепцией "Одного пояса - одного пути".

Какие задачи, на ваш взгляд, стоят перед ШОС на ближайшее время?

Мухаммедкалый Абылгазиев: Перед ШОС стоит много важных задач, включая ряд вопросов развития торговли, таможенного сотрудничества, взаимодействия железнодорожных администраций. Надо полагать, что экономическое взаимодействие будет усиливаться и развиваться все более динамично. Мы ожидаем, что на саммите ШОС, который пройдет в Бишкеке, главы государств - членов организации договорятся о расширении межрегиональных связей, развитии сотрудничества в сферах цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, средств массовой информации и здравоохранения, физкультуры и спорта. Также планируется утвердить план мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды, рабочий план по реализации Антинаркотической стратегии на 2018-2023 годы и программу действий по выполнению антинаркотической стратегии на 2018-2023 годы.