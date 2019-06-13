Президент ОКР: Россияне поборются за командную победу на Европейских играх

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что сборная России сильным составом едет на вторые Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

В соревнованиях примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. В нашу команду вошли 225 человек.

- В Минске выступят 50 заслуженных мастеров спорта. Состав достаточно серьезный, - рассказал Поздняков на пресс-конференции. - 5 спортсменов имеют статус олимпийских чемпионов. 48 спортсменов выступали на первых Европейских Играх в Баку, 18 из них будут защищать завоеванные титулы. В общем, команда боевая, готова выполнять самые серьезные задачи.

Поздняков также озвучил медальный план: "По оценке наших специалистов мы в праве рассчитывать на 70 медалей, 30 из них золотые. Будем бороться за первое общекомандное место".

Всего в Минске будет разыгран 201 комплект медалей, в том числе в нескольких неолимпийских дисциплинах. А в четырех видах спорта, входящих в олимпийскую семью, можно будет получить прямую олимпийскую лицензию.