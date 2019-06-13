К концу XXI века в России доля пожилых граждан (65+) возрастет с 17,5 до 24 процентов. С точки зрения той нагрузки, которую несут работающие поколения, наша страна окажется в более выигрышном положении по сравнению с США, где пожилых может оказаться до 28 процентов, и рядом европейских стран.

Такой прогноз содержится в исследовании главного научного сотрудника ИМЭМО РАН, заместителя директора Центра трудовых исследований НИУ "Высшая школа экономики" Ростислава Капелюшникова "Феномен старения населения: экономические эффекты". Как отмечает автор, по прогнозам ООН, во всем мире доля пожилых (65+), составляющая в настоящее время 10 процентов, удвоится к 2050 году и утроится к началу XXII века, доля очень пожилых (80+), не превышающая сегодня 2 процентов, вырастет, соответственно, вдвое и вчетверо. Так, если в 1950 году число людей в возрасте 65+ в мире не превышало 130 миллионов, то к 2015 году оно выросло в 4,6 раза - до 600 миллионов. В 2050 году, как ожидается, таких людей будет 1,6 миллиарда, а к 2100 году - 2,5 миллиарда. С 10 миллионов в 1950-м до 910 миллионов в 2100-м году должно вырасти число тех, кому за 80 лет.

Сегодня больше пожилого населения имеют индустриальные страны - 17,6 процента, тогда как развивающиеся - 6,4 процента. Самые "стареющие" государства в мире, по мнению Капелюшникова, - это Япония и Южная Корея: в 2100 году свыше трети их населения будет старше 64 лет. Ненамного отстает Западная Европа: 20 процентов пожилых людей сейчас и 30-33 процента к концу века. На фоне большинства стран старение населения в России не выглядит сверхкритичным и аномальным, отмечается в исследовании. Сегодня доля пожилых (65+) у нас в стране в 1,5 раза выше, чем у соседей по БРИК (Бразилии, Индии и Китая). Однако это "лидерство" временное. Бразилия и Китай, например, "догонят" Россию через 1,5-2 десятилетия, а к концу века доля пожилых будет в 1,5 раза выше уже у них. С середины столетия дальнейший эйджинг (старение) российского населения почти прекратится. К финишу XXI века Россия подойдет с показателем в 24 процента.

По данным Росстата, в 2017 году средний возраст россиян составлял 39,7 года, тогда как в 1990 году он был 34,9 года, прирост - 5 лет за 27 лет, отмечает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. "Играют роль снижение рождаемости, рост продолжительности жизни, более поздние сроки вступления в брак, более поздние сроки рождения детей, объясняет он. - С одной стороны, это явление негативное, так как увеличивается число людей старше пенсионного возраста, которых необходимо содержать. С другой стороны, снижаются расходы на воспитание детей и всю детскую инфраструктуру, которая чрезвычайно трудоемкая и капиталоемкая. И отвлекает гораздо больше ресурсов, чем содержание пенсионеров. Увеличивается количество работников зрелого возраста, имеющих высокий опыт и производительность труда. Проблемы начнутся тогда, когда число пожилых людей, непригодных к трудовой деятельности, будет заметно расти. Но пока у нас такого явления не наблюдается".