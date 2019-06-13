Пушков ответил главе МИД Украины на заявление о возвращении РФ в ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Климкин, который ранее выразил намерение уйти с поста украинского министра иностранных дел, заявил о том, что, если Россия вернется в ПАСЕ, Украина прекратить делать "формальные вежливые жесты" в адрес Ассамблеи.

Российский сенатор дал понять, что официальный Киев блефует и "сотрясает воздухом", так как Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. По его словам, никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает глава украинского МИД, не будет.

"Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, что в середине мая комитет по регламенту ПАСЕ предложил предоставить российской делегации возможность принять участие в сессии Ассамблеи, которая пройдет в июле. Российскую делегацию в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав РФ лишили права голоса в 2014 году. В 2017 году Москва приостановила уплаты взносов в организацию, ежегодный размер которых составлял около 30 миллионов евро.