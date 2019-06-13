Пушков ответил на слова Дуды о том, что поляки храбрее русских

Сенатор Алексей Пушков посоветовал подучить историю президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки храбрее русских.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, Дуде задали вопрос, считает ли он Россию союзником или противником. Он сказал: "Россия гораздо больше Польши, у нее больший потенциал в любом отношении, может, кроме одного: я считаю, что в нас больше мужества, что мы храбрее и можем бороться до конца, несмотря ни на что".

Он также напомнил, что в течение 123 лет часть Польши была под властью России и что восточный сосед всегда стремился захватить польские земли.

"Дуда заявил, что поляки храбрее, чем русские, а Россия всегда хотела захватить часть Польши", - написал Алексей Пушков в Twitter.

Сенатор обратил внимание, что перечисляя конфликты двух стран, Анджей Дуда "не объяснил, почему в 1919-20 поляки захватили часть нашей территории и даже Киев".

"Это что - польский город?" - недоумевает парламентарий.

"А насчёт храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо", - заключил он.