Пушков поиронизировал над переименованием Киева в текстах США

Сенатор Алексей Пушков считает, что переименование Киева в Кыив в американских документах не принесет Украине перемен к лучшему.

Напомним, ранее совет по географическим названиям США после обращения украинского посла Валерия Чалого единогласно принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины - с Kiev на Kyiv.

"Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский", - написал Алексей Пушков в Twitter. Иронизируя над решением американского ведомства, он отметил, что теперь на Украине "сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира".