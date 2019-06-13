Путин пообщался с президентом Киргизии

Сразу после прилета в Бишкек Владимира Путина встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Оба лидера пообщались прямо в аэропорту: обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества России и Киргизии, а также предстоящий саммит ШОС.

"Это непростая задача - на должном уровне все это организовать, такое большое, крупное мероприятие. Я уверен, что все пройдет на высшем уровне. Знаю, что вы лично уделяли этому много внимания. Я хочу пожелать вам успеха" - сказал Путин,обращаясь к своему киргизскому коллеге.

В свою очередь Жээнбеков отметил, что "Россия и Владимир Владимирович Путин - это самый верный, надежный друг Кыргызстана".