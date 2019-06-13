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Раскрыты характеристики новых смартфонов Xiaomi на чистом Android

13.06.2019,  
14:22
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Инсайдер из Индии Мукул Шарма, уже несколько раз выдавший достаточно точные прогнозы относительно устройств Xiaomi, раскрыл новые данные о смартфонах компании, которые будут работать на чистом Android.

Речь идет о моделях Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite.

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Шарма утверждает, что Mi A3 получит врезанную в экран 32-мегапиксельную камеру - наподобие Samsung Galaxy S10. Основная камера станет тройной и будет базироваться на модуле Sony IMX582, емкость аккумулятора составит 4000 мАч, добавится поддержка быстрой зарядки на мощности 18 Вт.

Mi A3 получит процессор Snapdragon 712, а Mi A3 Lite - Snapdragon 710.

Показать новинки могут в июле, считает инсайдер. Впрочем, доверять его информации на все сто процентов, пожалуй, не стоит - случалось и так, что прогнозы не сбывались и у более маститых аналитиков.

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