Раскрыты характеристики новых смартфонов Xiaomi на чистом Android

Инсайдер из Индии Мукул Шарма, уже несколько раз выдавший достаточно точные прогнозы относительно устройств Xiaomi, раскрыл новые данные о смартфонах компании, которые будут работать на чистом Android.

Речь идет о моделях Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite.

Шарма утверждает, что Mi A3 получит врезанную в экран 32-мегапиксельную камеру - наподобие Samsung Galaxy S10. Основная камера станет тройной и будет базироваться на модуле Sony IMX582, емкость аккумулятора составит 4000 мАч, добавится поддержка быстрой зарядки на мощности 18 Вт.

Mi A3 получит процессор Snapdragon 712, а Mi A3 Lite - Snapdragon 710.

Punch hole camera (32MP)

Triple rear camera (Sony IMX582)

Mi A3 - SD712, Mi A3 Lite - SD710

4,000mAh battery with 18W fast charging#MiA3 #MiA3Lite #RedmiK20 — Mukul Sharma (@stufflistings) 13 июня 2019 г.

Показать новинки могут в июле, считает инсайдер. Впрочем, доверять его информации на все сто процентов, пожалуй, не стоит - случалось и так, что прогнозы не сбывались и у более маститых аналитиков.