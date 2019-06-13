Белорусскую железную дорогу оснастят тверскими вагонами

Поставки вагонов производства Тверского вагоностроительного завода в Беларусь начнутся в июне. Всего же до 30 ноября 2019 года Белорусские железные дороги получат 30 новых современных вагонов из Твери, сообщает сайт предприятия.

Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") изготовит и поставит для Белорусской железной дороги 14 плацкартных, восемь купейных и столько же штабных вагонов. Поставки на условиях лизинга профинансирует для БЖД ООО "БелВЭБлизинг". Соответствующие договоры лизинговая компания заключила с дочерними предприятиями БЖД - УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" и УП "Брестское отделение Белорусской железной дороги".

Первые вагоны производства ТВЗ прибудят на станцию Минск-Пассажирский уже в июне и будут включены в состав наиболее популярных маршрутов. Все вагоны, выпускаемые ТВЗ, оборудованы в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. В них устанавливаются кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, системы обеззараживания воды и воздуха, камеры видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации. Плацкартные вагоны рассчитаны на 54 спальных места. В вагонах предусмотрены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств или электрические розетки. Штабной вагон предназначен для проезда 26 человек, в том числе маломобильного пассажира и его сопровождающего. В вагоне имеется душевая кабина и специально оборудованный туалет.

- Данная сделка имеет очень выгодные условия для Белорусской железной дороги: процентная ставка по привлекаемым заемным средствам для финансирования поставок вагонов субсидируется Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Реализация этого проекта позволит повысить качество и безопасность транспортного обслуживания пассажиров БЖД, - цитирует пресс-служба генерального директора "БелВЭБлизинг" Павла Агеенкова.

Справка "РГ"



С 1998 года в рамках обновления вагонного парка Белорусской железной дороги ТВЗ поставил в Беларусь 57 вагонокомплектов и более 110 готовых к эксплуатации пассажирских вагонов. Предыдущая партия, состоявшая из 20 плацкартных вагонов, была передана белорусским железнодорожникам летом 2018 года.