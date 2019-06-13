Глава МИД Южной Кореи посетит Россию 16-17 июня

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва 16-17 июня посетит Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июня в Москве проведет со своим коллегой из РК переговоры. В ходе общения стороны обсудят "актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график политических контактов и пути наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Кроме того, министры обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.