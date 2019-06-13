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13.06.2019 18:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

IT-школьникам отменят традиционную "домашку"

Текст: Ксения Колесникова
Реверсивный инжиниринг и интернет вещей? Информационная безопасность и пилотирование квадрокоптеров? Технический английский, полимеханика и компьютерная математика? Все это будет доступно ученикам новой IT-школы. С первого сентября она заработает на базе Московского центра технологической модернизации образования.
Учительница и ученики на уроке информатики в московской школе. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Учительница и ученики на уроке информатики в московской школе. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Учительница и ученики на уроке информатики в московской школе. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Мы будем сочетать углубленное изучение физики, математики и информатики с курсами по нейротехнологии, численным методам, компьютерному моделированию, программированию, веб-дизайну, smm-технологиям и медиапроизводству, - сообщила классный руководитель "IT-Школа ТемоЦентр" Надежда Ладилова. - Это поможет школьникам не только погрузиться в разные направления IT-отрасли, но и позволит легко ориентироваться в профессиях будущего".

Фото: iStock
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Учиться ребята будут совершенно бесплатно, ведь это государственная школа. Но набрать в этом году решили пока только одну параллель девятых классов. Школьники освоят несколько языков программирования, научатся работать с базами данных, создавать 3D-модели, проектировать и отлаживать прототипы робототехнических устройств. И уже на выходе из 11-го класса они не только будут готовы к поступлению в ведущие вузы страны, но и получат серьезную предпрофессиональную подготовку.

Как все это будет вписываться в стандартную школьную программу? Ведь уроки литературы, истории или, к примеру, обществознания у старшеклассников никто не отменял? Здесь все просто: учебная нагрузка составит 32 часа, как и положено во всех общеобразовательных учреждениях, только подход к преподаванию физики, информатики и математики изменится кардинально. Ребята будут решать задачи, ориентированные в первую очередь на практику. Формат - не скучные уроки в стиле "читаем параграф, пишем уравнение", а творческие хакатоны, проектные мастерские, форсайт-сессии. Важная часть подготовки айтишников - внеурочная деятельность, но именно она, по мнению организаторов, вызовет у школьников самый большой интерес.

"Дети будут серьезно заниматься проектной и исследовательской работой. Поэтому мы решили начинать учебный день в 9:00 и отказаться от традиционного домашнего задания", - отметила Ладилова.

Фишка новой школы еще и в том, что ее ученики будут работать на самом современном оборудовании. Здесь есть все для создания мобильных и промышленных роботов, беспилотников, объектов виртуальной и дополненной реальности. Есть лаборатории мехатроники, микроэлектроники и схемотехники. Среди педагогов эксперты WorldSkills, специалисты-практики, которые говорят с новым поколением айтишников на одном языке.

В Москве появятся IT-классы

"Мы хотим дать возможность ребятам почувствовать IT-отрасль на кончиках пальцев. Сделать осознанный выбор, стать профессионалом либо в IT-индустрии, либо в другом секторе цифровой экономики, - заявил преподаватель школы Антон Марко. - Тем более, что в образовательном процессе будут принимать участие IT-компании и ведущие вузы Москвы, которые станут партнерами в проведении мастер-классов, конкурсов, хакатонов и стажировок. Благодаря этому наши ученики смогут рассчитывать на целевое обучение в вузе и даже на заключение отложенного трудового договора с IT-компанией уже в школьные годы".

Как поступить в "IT-школу ТемоЦентр"

На официальном сайте мэра Москвы родители учащегося подают заявление на поступление ребенка в ГБОУ "IT-Школа ТемоЦентр". После подтверждения регистрации нужно предоставить пакет документов, в том числе портфолио ученика. Кроме того, школьнику нужно будет ответить на вопрос: "Почему я хотел бы обучаться именно в "IT-Школе ТемоЦентр"?

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