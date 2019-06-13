Кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области превысил 17 млрд рублей

Новости

Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминца США 21:00
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова 20:46
Болгария заплатит российским компаниям 13 млн евро за ремонт вертолетов 20:18
Пушков ответил на слова Дуды о том, что поляки храбрее русских 20:08
Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше 20:05
Стало известно, сколько проведут за решеткой Кокорин и Мамаев 19:50
Турция обвинила США в разглашении письма по С-400 19:50
В Ингушетии в автоаварии погибли три человека 19:40
Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов 19:19
Путин дал гражданство американскому поэту 19:05
В элитном коттеджном поселке под Петербургом убили женщину 19:02
Экс-тренер "Локомотива" Славен Билич возглавил "Вест Бромвич" 19:00
В Кремле в курсе жалоб на действия полиции на "марше Голунова" 18:45
В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись шесть автомобилей 18:31
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике 18:30
В Кремле пока не видели инициатив по смягчению статьи о наркопреступлениях 18:29
Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта 18:27
Во Львове местные жители загорали на воинских захоронениях 18:23
Белорусские полярники начали подготовку к первой зимовке в Антарктиде 18:21
В Сети затравили представившую дебютный клип дочь Алсу 18:05
В Кремле не располагают информацией о причинах ЧП в Оманском заливе 18:01
Белорусскую железную дорогу оснастят тверскими вагонами 18:00
Президент ОКР: Россияне поборются за командную победу на Европейских играх 17:55
В Думе после дела Голунова изучат ситуацию с фальсификацией улик 17:47
В Петербурге начали обследовать пошедший трещинами дореволюционный дом 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
13.06.2019 19:26
Проект: В регионах

Кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области превысил 17 млрд рублей

ВТБ в Тамбовской области по итогам работы в первом квартале 2019 года нарастил кредитный портфель объединенного бизнеса на 9%, до 17,9 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель за отчетный период вырос на 14% и достиг 9,6 млрд рублей. Основная его часть - 9,5 млрд рублей - приходится на малый и средний бизнес. Портфель льготного кредитования ВТБ в Тамбовской области в рамках программ господдержки по итогам первого квартала превысил 3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области по итогам первого квартала увеличился на 5%, до 8,3 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными - 4,4 млрд рублей, прирост за три месяца - 8%. Портфель ипотечных займов на отчетную дату составил 3 млрд рублей (+4% к уровню начала года), автокредитования - 450 млн рублей.

Объем выдачи розничных кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20% и составил 1 млрд рублей. Основную долю занимают кредиты наличными - 761 млн млрд рублей (+34% к показателю 2018 года). За первый квартал банк выдал 238 млн рублей ипотечных кредитов (+15%), автокредитов - 58 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Тамбовской области Евгения Левина отметила: "По итогам первого квартала можно отметить устойчивый интерес как корпоративных, так и розничных клиентов к кредитным продуктам. Это говорит о благоприятной экономической ситуации в регионе".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше
Россия готова снизить цену на поставки газа на Украину
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова
Владимир Путин уволил двух генералов МВД по делу Голунова
Посольство: Россияне спасены после инцидента в Оманском заливе