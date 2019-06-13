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13.06.2019 16:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей приглашают 15 июня проверить кожу и щитовидку на рак

Текст: Любовь Проценко

День открытых дверей проводит в ближайшую субботу в столице городская клиническая онкологическая больница N1 департамента здравоохранения Москвы. Он посвящен профилактике и диагностике опухолевых новообразований кожи и щитовидной железы.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Все желающие в этот день смогут пройти осмотр и получить рекомендации врача-онколога. При необходимости им назначат дополнительные исследования, и если потребуется - госпитализируют в стационар.

- В последнее время количество больных, страдающих раком щитовидной железы и различными видами кожных новообразований, резко увеличилось, - рассказал Игорь Солдатов, завхирургическим отделением этой клиники. - Отмечается рост заболеваемости у молодых людей. Мы обеспокоены этой проблемой и считаем, что своевременная диагностика значительно улучшит результат лечения и, что более важно, позволит избежать тяжелейших последствий этих страшных недугов.

Предварительная запись на день открытых дверей не требуется. При себе нужно иметь паспорт и страховой медицинский полис.

Адрес: ул. Бауманская, д.17/1, с 9:00-13:00. Справки по телефону: 8 (499) 261-30-42.

Справка "РГ"

Городская клиническая онкологическая больница N1 - старейшее медицинское учреждение с онкологическим профилем в Москве. Профессиональный коллектив докторов с многолетним опытом оказывает весь спектр медицинских услуг по данному направлению, начиная от диагностики до сложнейших органосохранных операций.

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