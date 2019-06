Muse выступит в Москве в поддержку нового альбома Simulation Theory

Muse (Великобритания). Мировой тур в поддержку нового альбома Simulation Theory. Москва,"Лужники", 15 июня.

Muse считаются "стадионной группой № 1 в мире", поскольку каждый свой новый тур превращают в эффектный музыкальный спектакль, приглашая для этого и дополнительных музыкантов, которые обычно играют за сценой.

В Москве английскому рок-трио так нравится, что свой предыдущий диск Drones они представляли дважды. Вначале на "Открытие Арене" в рамках фестиваля Park Live (над зрителям летали дроны, а спецэффектов оказалось не меньше, чем хороших песен), а почти год спустя в "Олимпийском", уже со сценой на 360 градусов и дополнительными технократическими разработками.

Нынешняя премьера - Simulation Theory - еще масштабнее, ярче, яростнее и с большим количеством музыкальных, инженерных и дизайнерских затей. Ведь Muse, получившим премии Grammy в номинации "Лучший рок-альбом" за диски The Resistance и Drones, ныне уже скучно просто писать хорошие песни.

Теперь они объединяют хиты в концептуальные альбомы и столь же полновесные, сюжетные концертные действа. Больше двух часов сражаются в песнях то с апокалипсисом, то с инопланетными захватчиками, то с господством машин и роботов над нашими душами, а попутно ратуют за возрождение искренних отношений между людьми и за любовь...

Диск Simulation Theory - именно такой. В нем много эстетики, которая знакома нам по научно-фантастическим фильмам "Бегущий по лезвию бритвы" и "Трон". По идеям, новаторству, но и сомнениями режиссера Джона Карпентера...

Взвинченные интонации, часто срывающийся на фальцет и без того высокий голос Мэттью Беллами, пульсирующие синтезаторы, биты, напряжение, нерв интонаций и гармоний. При этом неизменно - хуковые мелодии, задиристые и взрывные гитарные соло, грозовые разряды ударных.

В новом туре и самим Muse очень интересно: новым альбомом группа вновь расширила свои стилистические экспансии. Algorithm - привычный для трио драматичный рок-гимн, да и сингл Pressure из тех, которым хочется подпевать хором на стадионах. А вот Propaganda, записанная с модным хип-хоп продюсером Тимбалэндом, - уже славна драм-машиной и простодушной отчаянностью мятежного рэпа, замешанного с неожиданно появляющимися в коде почти кошачьими интонациями смутьяна Мэттью.

Есть в этом альбоме и дабстеп, и читка вместо пения, и диджейские манипуляции на вертушках в Break It To Me, и возвышающий эмоции и надежды Something Human. А еще - начинающийся как нежная и убаюкивающая песня из детского мультика Get Up And Fight в итоге, на крике Беллами вырастающая в громогласный боевик. Непривычно много электроники, зато, как всегда, - в избытке перепадов напряжения, смен ритма, почти театральных контрапунктов. Да, Simulation Theory - замечательный диск, и шоу в честь его презентации столь же яркое, драматическое и увлекательное.