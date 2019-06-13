Пострадавшую в ДТП в новой Москве эвакуируют санитарным вертолетом

В ТиНАО произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Четыре человека пострадали. Одного из них доставят в больницу на санитарном вертолете, сообщили в правоохранительных органах.

По данным ГУ МВД Москвы, на ул. Адмирала Корнилова поселения Мосрентген произошло столкновение рейсового автобуса и легковой машины.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, с места происшествия пострадавшую женщину эвакуирует экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра. На борту ее сопровождает авиамедицинская бригада.

В настоящее время в районе ДТП перекрыто движение.