Пожар в Измайловском кремле потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Горело одно из нескольких деревянных зданий музейного комплекса. Сведений о пострадавших не поступало.

Тушение пожара завершилось около получаса назад. Ранее в столичном ГУ МЧС сообщали, что сигнал о пожаре поступил в 22:14. По данным спасателей, пожар начался на первом этаже здания.

Напомним, что последний крупный пожар на территории кремля произошел в 2005 году. Огонь уничтожил многие деревянные постройки, которые в дальнейшем были воссозданы.

Справка "РГ"

Измайловский кремль был воссоздан как культурно-развлекательный центр в 1998-2007 годах. В основном комплекс состоит из деревянных зданий, стилизованных под лучшие образцы средневекового русского зодчества. В числе прочего на территории кремля находятся музеи народной игрушки, флота, хлеба, анимации и истории водки. Отметим, что от оригинального комплекса времен XVI-XVII веков до наших дней сохранились лишь отдельные постройки.