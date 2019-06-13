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13.06.2019 23:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в Измайловском кремле потушен

Текст: Сергей Бабкин

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Горело одно из нескольких деревянных зданий музейного комплекса. Сведений о пострадавших не поступало.

Тушение пожара завершилось около получаса назад. Ранее в столичном ГУ МЧС сообщали, что сигнал о пожаре поступил в 22:14. По данным спасателей, пожар начался на первом этаже здания.

В Москве загорелся Измайловский кремль

Напомним, что последний крупный пожар на территории кремля произошел в 2005 году. Огонь уничтожил многие деревянные постройки, которые в дальнейшем были воссозданы.

Справка "РГ"

Измайловский кремль был воссоздан как культурно-развлекательный центр в 1998-2007 годах. В основном комплекс состоит из деревянных зданий, стилизованных под лучшие образцы средневекового русского зодчества. В числе прочего на территории кремля находятся музеи народной игрушки, флота, хлеба, анимации и истории водки. Отметим, что от оригинального комплекса времен XVI-XVII веков до наших дней сохранились лишь отдельные постройки.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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