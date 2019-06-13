Собянин открыл первый специализированный центр занятости населения столицы "Моя карьера"

В Москве открылся специализированный центр занятости "Моя карьера". В нем впервые объединены почти все городские службы, которые призваны заниматься трудоустройством москвичей с особыми потребностями, таких как пенсионеры, молодежь от 14 лет до 35 лет, женщины в декрете, люди с инвалидностью.

Особое внимание центр намерен уделять малообеспеченным семьям с детьми. Им обещают помочь найти достойную работу и тем самым улучшить материальное положение. О новой экспериментальной программе дополнительных мер по повышению доходов таких семей рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании "круглого стола", который сегодня прошел в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского, 1, стр. 1.

- Специализированный флагманский центр "Моя карьера" совместил в себе службу занятости со службами социальной защиты, образования, здравоохранения. Здесь они все объединились, чтобы оказать помощь семьям с детьми, которые имеют низкие трудовые доходы и находятся в трудной жизненной ситуации", - сказал Сергей Собянин.

Особенность флагмана в том, что его специалисты будут приглашать такие семьи к диалогу и помогать им избавиться от психологических барьеров. - Впервые в истории мы начинаем активно работать с этой категорией, - объяснил мэр. - Если раньше служба занятости ждала, когда к ней придут безработные горожане и напишут заявление на получение статуса безработного, то теперь мы сами приглашаем москвичей, чтобы оказать им помощь. Собянин подчеркнул, что при успешном трудоустройстве участники программы сохранят право на получение детских пособий и доплату к пенсии на достаточно длительный срок - до 3-х лет.

- Это важное условие успешности программы, так как именно опасение потерять имеющиеся льготы является главным сдерживающим фактором при поиске работы для многих малоимущих семей, - отметил глава города.

Он напомнил, что столичная служба занятости переживает сейчас масштабное обновление. За последние полгода большая часть территориальных отделений службы занятости переехали в комфортные офисы "Мои документы", которые москвичи хорошо знают и любят. Теперь это не просто биржа труда, а место, где карьерные консультанты и эксперты помогают выстроить новую карьерную линию, определиться со стратегией обучения и найти работу каждому соискателя. Первые результаты работы в новом формате уже есть. По словам Собянина, граждане, ищущие работу, стали чаще обращаться за советами и другими услугами центра занятости. По сравнению с работой в старых помещениях число консультаций в МФЦ увеличилось в четыре раза.