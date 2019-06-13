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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

Текст: Иван Пышечкин
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по второму участку трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, который включает в себя тоннель на пересечении с Калужским шоссе.

- Это уникальное инженерное сооружение, которое совмещает метротоннель и тоннель для автомобилей. Таких тоннелей мы не строили в Москве никогда, это первый опыт. Он позволит, конечно, улучшить дорожную сеть и автомобильное движение. Самое главное, этот участок позволит в ближайшую неделю открыть новые станции метро от "Саларьево" до "Коммунарки". Это кардинально изменит ситуацию транспортной доступности для всей новой Москвы, - сказал Собянин.

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Мэр отдельно отметил, что территория около четырех новых станций метро ("Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка") уже приведена в порядок. Там проведено благоустройство, проложены пешеходные дорожки, созданы перехватывающие парковки.

Сергей Собянин также осмотрел локальный диспетчерский пункт ГБУ "Гормост". В этом трехэтажном здании площадью более 2,7 тысяч кв.м проводится мониторинг работы новой трассы и ведrтся управление всеми технологическими процессами.

Трасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе общей протяженностью более 87 км станет дублером южной и юго-западной части МКАД и свяжет сразу четыре вылетные магистрали - Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Два из четырех участков уже введены в эксплуатацию (от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово"). Участок от Боровского до Киевского шоссе сейчас находится в проектировании, а по участку от ТПУ "Столбово" до Варшавского шоссе ведется подготовка конкурсной документации на проектирование.

Всего в 2019 году в Москве планируется построить около 70 км дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

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