В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

В Калужской области ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Двое подозреваемых в производстве "синтетики" арестованы, сообщает ЦОС ФСБ России.

Производство было организовано в частном доме в Калужской области. Все было поставлено с размахом: сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, посуду, химические реактивы, 460 литров наркосодержащей жидкости. Помимо того, имелось и уже готовое зелье - тридцать килограммов наркотика амфетаминовой группы.

Организовали лабораторию два гражданина России. Продавали наркотики через нелегальные интернет-магазины. Подельники были пойманы с поличным в этой лаборатории. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере" (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). В настоящее время оба подозреваемых арестованы, говорится в сообщении.