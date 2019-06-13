В Курской области начался пчелиный мор

Пчеловоды из 10 районов Курской области сообщили о массовой гибели пчел на пасеках. По словам аграриев, причиной мора стало отравление пчел ядохимикатами, которыми без предупреждения обработали окрестные поля.

Для установления точной причины гибели насекомых погибших пчел отправили на экспертизу в Курскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных.

- Незнание регламента применения препаратов, времени цветения и обработки - все это и привело к массовой гибели пчел. Здесь в округе в радиусе двух километров вся летная пчела погибла. А это значит, что мы не получим меда, - рассказал ОТР пчеловод Николай Саценко.

Сообщения о массовой гибели пчел приходят и из соседних регионов: Воронежской, Липецкой, Рязанской областей. К расследованию причин пчелиного мора подключилась природоохранная прокуратура.