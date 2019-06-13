В столице впервые пройдет артфестиваль "Москва-Париж-Москва"

С 19 июня по 23 сентября в столице пройдет артфестиваль "Москва-Париж-Москва". Он посвящен открытию уникальной выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 19 июня "Щукин. Биография коллекции". Москвичам и гостям столицы представят шедевры выдающейся коллекции российского мецената и коллекционера Сергея Щукина. Среди них - картины импрессионистов и модернистов Клода Моне, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо.

В ходе артфестиваля на 5 бульварах - Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском, каждый день будут проходить бесплатные мастер-классы. Участие в них смогут принять и взрослые, и дети: они познакомятся с творчеством великих художников и освоят самые разные живописные техники.

Для этого на каждом бульваре будет установлено по 20 мольбертов. В будни мастер-классы будут проходить с 15.00 до 18.45, в выходные - с 12.00 до 18.45. Начало новых занятий - в начале каждого часа.

На Покровском бульваре в дни фестиваля научат делать зарисовки киноафиш, шаржи, раскадровки к кинофильмам.

На Сретенском бульваре тема занятий - "Цирковые зарисовки", на Страстном - "Балетные зарисовки". Здесь предложат порисовать на грифельной доске, раскрасить акварелью силуэт балерины, попробовать рисовать восковыми мелками и освоить технику граттаж.

На Тверском бульваре - у памятника Есенину - мастер - классы будут посвящены цветам. Одуванчики новоявленные художники напишут акварелью, королевские маки - гуашью, а ирисы в технике скетчинг. Там же у памятника Тимирязеву можно будет попытаться писать в стиле импрессионизма.