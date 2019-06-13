В Театр мюзикла привезли знаменитое канадское шоу "Сны Босха"

Театр мюзикла, давно подружившись с компанией "7 пальцев", привез в Москву их самое удивительное шоу, одно из самых захватывающих в истории всего Нового цирка.

Придуманный 20 лет назад во Франции как альтернатива традиционному представлению на арене с участием акробатов, клоунов и дрессированных животных, Новый цирк стал визитной карточкой Канады - такой же, как хоккей.

"7 пальцев" - уже второе поколение в этом жанре, пионером которого был Цирк дю Солей. Сцена вместо арены, актеры, работающие одинаково захватывающе как в диалогах, так и на канатах, - новый цирк стал знамением времени, в котором появился запрос на "настоящее", неподдельное. А что есть более настоящее, чем рискующий своим телом артист? Цена, которую он платит за сказанное слово, имеет реальный вес.

Созданный в 2016 году к 500-летию со дня рождения Иеронима Босха спектакль играют 7 актеров. Но благодаря множеству костюмов и волшебной анимации перед зрителями предстают 25 разных персонажей, оживляющих диковинные образы художника: сад земных наслаждений, картины повседневной жизни, фантастические видения Рая и Ада.

Самюэль Тетро предложил автору знаменитого мультфильма "Сад земных наслаждений" Анжу Потье поработать над созданием циркового представления с картинами Босха в качестве декораций. В этой работе принимал участие и режиссер датского театра Republique Мартин Тулиниус (кстати, он участвовал и в создании спектакля "Кабаре Гамлет" с группой The Tiger Lillies, которая вот-вот приедет в Москву на Чеховский фестиваль). Его памяти спектакль и посвящен. Быть может, оттого в нем много запечатанной крепко-накрепко печали.

Перед нами за полтора часа разворачиваются последние секунды жизни художника. А проводником в мир его собственных созданий становится девочка из будущего, дочка успешного искусствоведа, пытающегося в своем докладе выразить идею и тайну Босха. Она сшивает прошлое и настоящее, порхая оттуда сюда. Так живая реальность с почти "документальным" планом совмещается здесь с оголенной фантазией, галлюцинацией или просто видениями.

Сальвадор Дали, как бабочка или как наивный ботаник, тоже порхает в этом волшебном саду, открыв во всю ширь рот и глаза. А Джим Моррисон с оголенным торсом, как юный Адам, впрыгнув в райский сад, распевает, не стесняясь: Сome on, baby, light my fire.

Описать все волшебство представления, в котором индийская йогиня совершает чудеса внутри большого прозрачного пузыря, а когда его прокалывает Дали - исчезает, точно ее и не было, где люди, диковинные звери и монстры с живых полотен сходят на сцену и начинают летать, а в адском огне пылают новые войны и новые люди спасаются от кровожадности князя мира сего, - описать это невозможно. Можно только почувствовать себя ребенком и плакать оттого, что все страхи и надежды волшебного мира оживают здесь - под музыку "Дорз".

По окончании московских гастролей "Сны Босха" отправятся в Санкт-Петербург, чтобы участвовать в Театральной олимпиаде. А мы начнем тосковать по такому же впечатляющему действу, в котором дрессированных животных заменили новые технологии, укрощенные талантливыми и честными артистами.