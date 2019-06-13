Воронежцев заворожил танец в духе индийского бога Шивы

Спектакль Орельена Бори "Пепел", похожий одновременно на ритуальное действо и перформанс современного художника, трижды с успехом показали на Платоновском фестивале. Воронежцы увидели новую работу французского хореографа первыми в России. "Пепел" - портрет известной танцовщицы из Индии Шанталы Шивалингаппы, которая популяризирует в мире традиционный танец кучипуди.

Судя по древним храмовым скульптурам, кучипуди зародился в первом веке до нашей эры где-то на юге страны, на территории современного штата Андхра Прадеш. Исполняли его девушки, жившие при храмах и посвященные божеству. В этом танце используются строго определенные движения тела и ног, позы, жесты - имеющие символический смысл. Знатоки могут "читать" кучипуди, как текст, для непосвященных же это просто очень красивое ритуальное действо.

Однако "Пепел" - вовсе не этнографическое представление. Элементы индийской культуры здесь заключены в европейскую театральную рамку.

Маленькая изящная женщина появляется на фоне огромного листа бумаги - он занимает всю сцену, изображая и небо, и землю, колышется и гнется, становясь похожим на водопад и цунами, океан и лес. Перкуссионист Лоик Шильд (француз с русскими корнями, бравший уроки игры н ударных в Индии) отбивает ритм - то на гонгах, а то и на самом заднике, который скрывает сложную металлическую конструкцию. В какой-то момент декорации начинают жить своей жизнью - звучать, мигать десятками лампочек, воспроизводя записанную заранее рагу.

Занавес сползает на сцену, и Шантала рисует на нем спираль - сначала водой, затем мукой, неторопливо и размеренно посыпая влажную линию из сита, чертит ногой идеально ровные круги, украшает из "точками" - отпечатками ступни… Похожие узоры индийские женщины делают рисом и мукой. Когда гигантская мандала готова, занавес поднимается - и "пепел" сыплется вниз, как лавина с горы. Творческий порядок, созданный танцовщицей, разрушается - но и в этом есть какая-то всесокрушающая гармония.

- В танце я обращаюсь к Вселенной, поэтому оставляю на полу ее знаки - круг, точки и спираль. Форма орнамента в целом закреплена, но каждый раз может получаться по-разному. Точно так же и с движениями - в кучипуди они известны заранее, но я играю оттенками, добавляя плавности и легкости или, наоборот, силы, - пояснила Шантала Шивалингаппа. - Для меня танец - соединение с природой и с собой. Окружение создает определенный ритм для каждого спектакля, и если ты его правильно ощущаешь - то и двигаешься нужным образом. Накануне выступления в Воронеже я специально ходила в местный парк, касалась земли, чтобы почувствовать связь с этим местом.

Шантала с 13 лет работает в Европе с великими режиссерами - участвовала в балетах Мориса Бежара, играла Миранду в "Буре" Питера Брука, была занята в постановках Пины Бауш. С Орельеном Бори она познакомилась лет десять назад. Французский хореограф задумал трилогию - портреты выдающихся танцовщиц. Второй спектакль - "Сплетение" - представляющий японскую балерину Каори Ито, воронежцы на Платоновском фестивале уже видели. "Пепел" стал последней работой в этой небольшой серии.

- Мы работали с Шанталой над ее портретом почти десять лет, но почти все, что вошло в итоговый вариант, получилось в последний момент. Я спрашивал, что для нее важно, она сказала - ритм. Поэтому в "Пепле" много перкуссии. Лист бумаги как декорация - это старая находка, его использовали в Греции, чтобы скрыть машинерию, - рассказал Орельен Бори. - Центральная фигура в спектакле - Шива, индийский бог танца. Когда он танцует, то управляет миром. Шива пляшет на пепле - то есть создает и разрушает одновременно. Это близко театру, который, как живой организм, рождается и умирает в каждом спектакле. Вот этот диалог между жизнью и смертью мы и хотели показать.