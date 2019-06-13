Воронежцев заворожил танец в духе индийского бога Шивы

Новости

Белорусскую железную дорогу оснастят тверскими вагонами 18:00
Президент ОКР: Россияне поборются за командную победу на Европейских играх 17:55
В Думе после дела Голунова изучат ситуацию с фальсификацией улик 17:47
В Петербурге начали обследовать пошедший трещинами дореволюционный дом 17:40
Путин пообщался с президентом Киргизии 17:33
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове 17:32
Кроссовер Nissan Juke и суперкар GT-R покинут Россию 17:30
Сергей сам скоро все расскажет: обнародовано "свадебное фото" Лазарева 17:22
В Ессентуках бандиты в масках расстреляли на складе трех мужчин 17:21
Озеро Нарочь в Беларуси вошло в топ-3 любимых курортов СНГ у россиян 17:20
Видео: Волгоградскую область атаковали полчища саранчи 17:17
Школьница из Калуги стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу 17:15
Интрига нового кроссовера Kia Seltos для России провалилась 17:12
В Петербурге построят новый корпус больницы святой Марии Магдалины 17:11
Два села Заполярья попали в список самых привлекательных в России 17:00
Станислав Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской 16:55
Роскомнадзор устранил помехи цифровому ТВ от китайского передатчика 16:42
Атмосферное давление в Москве не смогло побить рекорд 60-летней давности 16:42
Какими полезными свойствами обладает черешня 16:36
Lada Largus не оставил покупателям выбора 16:35
В Новороссийске на входе в школу повесили табличку с ошибками 16:31
В Петербурге загорелся цех завода "Красный Выборжец" 16:20
Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота 16:20
ФСБ в Краснодаре раскрыла подпольный оружейный цех 16:16
Москвичей приглашают 15 июня проверить кожу и щитовидку на рак 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
13.06.2019 17:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Воронежцев заворожил танец в духе индийского бога Шивы

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Спектакль Орельена Бори "Пепел", похожий одновременно на ритуальное действо и перформанс современного художника, трижды с успехом показали на Платоновском фестивале. Воронежцы увидели новую работу французского хореографа первыми в России. "Пепел" - портрет известной танцовщицы из Индии Шанталы Шивалингаппы, которая популяризирует в мире традиционный танец кучипуди.

Судя по древним храмовым скульптурам, кучипуди зародился в первом веке до нашей эры где-то на юге страны, на территории современного штата Андхра Прадеш. Исполняли его девушки, жившие при храмах и посвященные божеству. В этом танце используются строго определенные движения тела и ног, позы, жесты - имеющие символический смысл. Знатоки могут "читать" кучипуди, как текст, для непосвященных же это просто очень красивое ритуальное действо.

Фото: Андрей Парфенов
Воронежцы пообщались с голограммами из Швейцарии

Однако "Пепел" - вовсе не этнографическое представление. Элементы индийской культуры здесь заключены в европейскую театральную рамку.

Маленькая изящная женщина появляется на фоне огромного листа бумаги - он занимает всю сцену, изображая и небо, и землю, колышется и гнется, становясь похожим на водопад и цунами, океан и лес. Перкуссионист Лоик Шильд (француз с русскими корнями, бравший уроки игры н ударных в Индии) отбивает ритм - то на гонгах, а то и на самом заднике, который скрывает сложную металлическую конструкцию. В какой-то момент декорации начинают жить своей жизнью - звучать, мигать десятками лампочек, воспроизводя записанную заранее рагу.

Занавес сползает на сцену, и Шантала рисует на нем спираль - сначала водой, затем мукой, неторопливо и размеренно посыпая влажную линию из сита, чертит ногой идеально ровные круги, украшает из "точками" - отпечатками ступни… Похожие узоры индийские женщины делают рисом и мукой. Когда гигантская мандала готова, занавес поднимается - и "пепел" сыплется вниз, как лавина с горы. Творческий порядок, созданный танцовщицей, разрушается - но и в этом есть какая-то всесокрушающая гармония.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
Пианистка из Германии выступила в Воронеже босиком

- В танце я обращаюсь к Вселенной, поэтому оставляю на полу ее знаки - круг, точки и спираль. Форма орнамента в целом закреплена, но каждый раз может получаться по-разному. Точно так же и с движениями - в кучипуди они известны заранее, но я играю оттенками, добавляя плавности и легкости или, наоборот, силы, - пояснила Шантала Шивалингаппа. - Для меня танец - соединение с природой и с собой. Окружение создает определенный ритм для каждого спектакля, и если ты его правильно ощущаешь - то и двигаешься нужным образом. Накануне выступления в Воронеже я специально ходила в местный парк, касалась земли, чтобы почувствовать связь с этим местом.

Шантала с 13 лет работает в Европе с великими режиссерами - участвовала в балетах Мориса Бежара, играла Миранду в "Буре" Питера Брука, была занята в постановках Пины Бауш. С Орельеном Бори она познакомилась лет десять назад. Французский хореограф задумал трилогию - портреты выдающихся танцовщиц. Второй спектакль - "Сплетение" - представляющий японскую балерину Каори Ито, воронежцы на Платоновском фестивале уже видели. "Пепел" стал последней работой в этой небольшой серии.
Воронежцы увидели изнанку жизни Льва Толстого

- Мы работали с Шанталой над ее портретом почти десять лет, но почти все, что вошло в итоговый вариант, получилось в последний момент. Я спрашивал, что для нее важно, она сказала - ритм. Поэтому в "Пепле" много перкуссии. Лист бумаги как декорация - это старая находка, его использовали в Греции, чтобы скрыть машинерию, - рассказал Орельен Бори. - Центральная фигура в спектакле - Шива, индийский бог танца. Когда он танцует, то управляет миром. Шива пляшет на пепле - то есть создает и разрушает одновременно. Это близко театру, который, как живой организм, рождается и умирает в каждом спектакле. Вот этот диалог между жизнью и смертью мы и хотели показать.

Культура Театр Шоу Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль РГ-Фото Россия. Это надо видеть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии
Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов
В Госдуме обещали меры в ответ на размещение в Польше беспилотников США
МВД Великобритании подписало запрос об экстрадиции Ассанжа в США
Пушков поиронизировал над переименованием Киева в текстах США