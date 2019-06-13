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13.06.2019 11:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам

Текст: Галина Мисливская
В единый день голосования 8 сентября в четырех регионах России пойдут дополнительные выборы депутатов Госдумы действующего созыва по одномандатным округам. Такое постановление принял в четверг Центризбирком.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Это 70-й Комсомольский округ в Хабаровском крае, 134-й Новгородский округ, 145-й Орловский округ и 174-й Серовский округ в Свердловской области.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
ЦИК объявил о старте избирательных кампаний в России

Такое решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий четырех депутатов Госдумы, в том числе бывшего директора ФСБ Николая Ковалева, ушедшего из жизни в апреле этого года. Он представлял в нижней палате 145-й Орловский одномандатный округ, охватывающий всю Орловскую область.

В августе прошлого года скончался Александр Коровников, депутат от Новгородской области (134-й одномандатный округ).

В октябре прошлого года Госдуму покинул Сергей Фургал, избранный губернатором Хабаровского края. Таким образом вакантным стал мандат в 70-м округе.

Сергей Бидонько, избранный по 174-му Серовскому округу, сложил полномочия в декабре прошлого года в связи с переходом на должность заместителя губернатора Свердловской области.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, в упомянутых округах проживают более 2 миллионов избирателей. Он также уточнил, что все избирательные процедуры в округах начнутся после опубликования постановления комиссии в "Российской газете".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Кампания в округах будет организована так же, как проходят "большие" выборы в нижнюю палату парламента. Единственным новшеством станет голосование на цифровых избирательных участках в Москве - там смогут отдать свои голоса жители перечисленных одномандатных округов, которые 8 сентября будут находиться в столице. Для этого они должны подать заявление о включении в списки на цифровом участке через портал госуслуг. МФЦ такие заявления в этом году принимать не будут, подчеркнул Николай Булаев.

Если эксперимент пройдет успешно, в следующем году цифровых участков будет больше, пока их тридцать, все находятся в Москве.

Имена вновь избранных депутатов станут известны в округах 12 сентября, а к 23 сентября Центризбирком планирует утвердить итоги дополнительных выборов по четырем одномандатным округам.

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