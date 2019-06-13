Из Якутии мужчина попытался вывезти в рюкзаке золото на 18 млн

Сотрудники УФСБ России по Якутии изъяли при попытке вывоза с территории республики промышленное золото стоимостью более 18 миллионов рублей.

Автомашину Toyota Nadia остановили в районе поселка Беркакит Нерюнгринского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В рюкзаке у пассажира были обнаружены семь слитков промышленного золота весом более 6,7 килограмма. Согласно котировке Центробанка, стоимость изъятого драгметалла составила около 18,5 миллиона рублей.

"Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку золота", - отмечено в сообщении пресс-службы этого ведомства.

По данным следствия, задержанный намеревался вывезти слитки за пределы Якутии с целью незаконной продажи.