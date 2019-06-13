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13.06.2019 10:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье тигры Павлик и Елена стали охотиться "по-взрослому"

Текст: Дина Непомнящая

Тигры Павлик и Елена, которых в середине мая перевезли из Приморья в Амурскую область успешно адаптируются к жизни в дикой природе.

Как сообщается на сайте центра "Амурский тигр", на свободу из открытого вольера, куда их поместили после переезда, хищники отправились 23 мая. Но за ними продолжают наблюдать, анализирую данные с ошейников.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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Хищники активно охотятся. Брату удалось поймать даже косулю, которая считается самой сложной добычей. Также среди его трофеев два барсука и, с большой вероятностью, волк. Сестре достались крупный кабан и барсук.

"Забавен тот факт, что, когда тигры были во временном вольере, кабаны ходили по его периметру, чем явно злили хищников. Так вот, оказавшись на свободе, Елена вернулась на то место, где был вольер и отомстила кабану! Вот уж действительно, не злите тигра в клетке!" - рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Пока тигры остаются на территории Приамурья, но разделились. Елена находится в центре Хинганского заповедника, а Павлик движется вдоль его юго-западной границы. Специалисты отмечают, что территория выбранная тигрицей очень удачна. Здесь хорошая кормовая база. Кроме того, в эту часть заповедника регулярно наведывается взрослый самец, что дает молодой тигрице шанс вскоре обзавестись потомством.

Справка "РГ"

Тигры Павлик и Елена - брат и сестра. Они были изъяты из природы малышами вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края, в феврале 2018 года. Взрослая тигрица не боялась людей и не смогла вернуться в природу. Ее отправили в зоопарк Зеленогорска Красноярского края. А тигрят, получивших имена Павлик и Елена, поместили в реабилитационный центр, а позже, когда они повзрослели, выпустили на волю.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Приморский край Амурский тигр
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