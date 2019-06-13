Пропавшую в Забайкалье шестилетнюю девочку нашли мертвой

Тело шестилетней девочки, пропавшей вечером 10 июня в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, обнаружили 13 июня в реке Газимур в районе села Калдага, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Ранее "РГ" писала, что рядом с этой рекой девочку видели в последний раз.

Следов насильственной смерти на теле ребенка нет. Точную причину гибели определит судебно-медицинская экспертиза.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).