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13.06.2019 08:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшую в Забайкалье шестилетнюю девочку нашли мертвой

Текст: Дина Непомнящая

Тело шестилетней девочки, пропавшей вечером 10 июня в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, обнаружили 13 июня в реке Газимур в районе села Калдага, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

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Ранее "РГ" писала, что рядом с этой рекой девочку видели в последний раз.

Следов насильственной смерти на теле ребенка нет. Точную причину гибели определит судебно-медицинская экспертиза.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
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