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13.06.2019 17:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поехали за работой

Работники Дальнего Востока получат деньги на переезд
Со следующего года все регионы Дальнего Востока смогут участвовать в программе стимулирования трудовой мобильности, сообщает минтруд. Список участников обновлен распоряжением правительства.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Работодатели тех территорий, которые в него попали, могут рассчитывать на финансовую помощь. Минимум по 225 тысяч рублей на одного работника, привлеченного из других регионов. Эти деньги помогают работодателю создать для них условия для интеграции на новом месте. Их работодатель может потратить на обеспечение сотрудника жильем, матпомощь для обустройства, оплату переезда, а также на обучение.

Фото: istockphoto.com
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Программа, напомним, помогает удовлетворить потребности работодателей в квалифицированных кадрах, поскольку на региональных рынках труда они в дефиците.

В обновленный перечень вошли Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Забайкальский край и Еврейская автономная область. И теперь в нем присутствуют все дальневосточные регионы. А вот Липецкая и Новосибирская области его покинули. В правительстве посчитали, что там работодатели способны удовлетворить кадровый голод за счет местного населения.

Таким образом, программы повышения трудовой мобильности будут теперь реализовываться в 19 регионах страны. Помимо регионов Дальнего Востока и вновь вошедших в перечень регионов в нем присутствуют Красноярский, Пермский края, Архангельская, Вологодская, Калужская, Тамбовская, Ульяновская области.

На одного работника из другого региона компания может получить 225 тысяч рублей, которые имеет право потратить на жилье для него, обустройство на новом месте, на переезд и даже обучение

"Расширение списка поможет трудоустроить в 2020-2022 годах дополнительно около 430 человек у 21 работодателя с учетом их потребности в квалифицированных кадрах, а также привлечению трудовых ресурсов в стратегически важные для государства территории Дальнего Востока, Арктической зоны, пограничные с другими государствами территории", - сообщает минтруд.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как ранее рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова, правительство через механизм региональных программ повышения трудовой мобильности оказывает финансовую помощь работодателям, привлекающим кадры с других территорий. Регионам выделяют из федерального бюджета субсидии на софинансирование специальных программ по поддержке таких работодателей.

В Дальневосточном федеральном округе такое предприятие может получить от 225 тысяч до миллиона рублей. "С учетом особого внимания к социально-экономическим процессам на Дальнем Востоке все его регионы запланировали на 2020 год оказывать максимально возможную финансовую поддержку работодателям - миллион рублей", - уточнили в аппарате вице-премьера.

За 2015-2018 годы жить и работать в другие регионы переехали 1,8 тысячи человек. По словам Голиковой, механизм востребован специалистами по организации производства, конструкторами, инженерами, работниками по наладке станков, лаборантами и другими работниками, обладающими спецзнаниями и навыками.

Экономика Работа Правительство Минтруд ДФО Рынок труда
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