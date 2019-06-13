Роскомнадзор устранил помехи цифровому ТВ от китайского передатчика

Роскомнадзор вместе с радиочастотной службой и Российской телевизионной и радиовещательной сетью устранили влияние нескоординированного китайского телевизионного передатчика, который мешал приему федеральных телевизионных программ на территории Хасанского района Приморского края.

Излучение в полосе частот 750-758 МГц, идущее с территории Китая, было обнаружено в процессе радиоконтроя. По запросу Роскомнадзора Администрация связи КНР оперативно приняла меры, говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Сейчас трансляция телевизионных программ в Приморском крае полностью восстановлена