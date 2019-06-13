Российские и японские моряки отработали борьбу с пиратами

Моряки России и Японии начали подготовку к совместным практическим действиям в рамках двусторонних учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019", которые вскоре пройдут в акватории залива Петра Великого.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, в четверг были проведены базовые тренировки при стоянке кораблей у причалов.

Экипажи большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и эскадренного миноносца морских сил самообороны Японии "Судзунами", который с 10 июня находится в порту Владивостока, отработали организацию связи и досмотр захваченного пиратами судна.

Кроме того, была осуществлена рекогносцировка вертолетных площадок кораблей, которые будут задействованы в учениях.

Перед выходом в море пройдет тактическая летучка. В ней примут участие руководители учений "Сарекс-2019" и командиры кораблей.