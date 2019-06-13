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13.06.2019 11:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые будут следить с Байкала за астероидной угрозой

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, строящийся в Тункинской долине (Бурятия), сможет отслеживать кометно-астероидные угрозы. Об этом сообщил директор Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) Андрей Медведев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, для этого можно применять большой солнечный телескоп с трехметровым зеркалом. Возможности телескопа позволяют фиксировать слабые и далекие объекты, вычислять их орбиты и определять степень их опасности для Земли.

- Этот телескоп может работать не только в дневном режиме, не только по Солнцу, он может работать как большой звездный телескоп, - приводит "Интерфакс" слова ученого. - Эта задача будет одной из крайне интересных для большого солнечного телескопа-коронографа.

Фото: iStock
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Для оценки астероидно-кометной опасности можно будет использовать радары, которые также будут построены в рамках проекта НГК.

Напомним, Российская академия наук намерена создать в Иркутской области и республике Бурятии национальный гелиогеофизический комплекс для изучения солнечной активности. В состав комплекса войдут радиотелескоп, радар НР-МСТ, оптические инструменты, солнечный телескоп-коронограф и лазерный радар. Объекты будут строиться как на площадках действующих обсерваторий института - геофизической вблизи села Торы и Саянской солнечной  в урочище Бадары Тункинского района Бурятии, так и в совершенно новых локациях - в Ольхонском районе Иркутской области.

Как сообщается на сайте института солнечно-земной физики СО РАН, строительная организация уже вышла на площадки. Сейчас там идет расчистка от насаждений. На первом этапе будут построены многочастотный радиогелиограф и комплекс оптических инструментов. Второй этап создания комплекса, который предполагает строительство еще пяти объектов, активно готовится иркутскими учеными - сейчас проходит технологический и ценовой аудит.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Бурятия СФО Иркутская область Иркутск
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