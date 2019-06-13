В Бурятии после опрокидывания катамарана пропал мужчина

Катамаран с пятью туристами - четырьмя мужчинами и одной женщиной - на борту опрокинулся на реке Гоуджекит Северо-Байкальского района Бурятии, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

На помощь терпящим бедствие выдвинулись спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО. Четверых пострадавших вытащили из воды с использованием навесной переправы. Одного из мужчин во время опрокидывания катамарана унесло течением.

На его поиски из Улан-Удэ вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Обследование 60 километров акватории озера Байкал и реки Гоуджекит пока не дало результатов. Поисковые работы продолжаются.

Кроме вертолета, в спасательной операции задействованы плавсредства. Всего в ней принимают участие 16 человек и семь единиц техники.