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13.06.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии после опрокидывания катамарана пропал мужчина

Текст: Евгения Шерешевская

Катамаран с пятью туристами - четырьмя мужчинами и одной женщиной - на борту опрокинулся на реке Гоуджекит Северо-Байкальского района Бурятии, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

В Будапеште начинается операция по извлечению из воды затонувшего катера

На помощь терпящим бедствие выдвинулись спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО. Четверых пострадавших вытащили из воды с использованием навесной переправы. Одного из мужчин во время опрокидывания катамарана унесло течением.

На его поиски из Улан-Удэ вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Обследование 60 километров акватории озера Байкал и реки Гоуджекит пока не дало результатов. Поисковые работы продолжаются.

Кроме вертолета, в спасательной операции задействованы плавсредства. Всего в ней принимают участие 16 человек и семь единиц техники.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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